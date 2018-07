El alcalde de Granada defiende su inocencia y niega corrupción

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), investigado junto a otras dieciséis personas por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística, ha defendido su inocencia, ha negado que haya habido corrupción durante sus mandatos y ha dicho que seguirá trabajando por la ciudad.

Torres Hurtado, que ha sido detenido e interrogado esta mañana por la Policía, ha asegurado en rueda de prensa que desconoce los motivos por los que está siendo investigado y ha dicho que nadie de su partido le ha pedido que presente la dimisión. Ha añadido, además, que él cree que no tiene ninguna razón para irse.

"Aquí no ha habido corrupción, ni antes, ni después, ni la va a haber ahora", ha sentenciado el regidor, que ha considerado la operación desarrollada hoy "un espectáculo mediático", "una parafernalia" y "un circo", y que desde hace años se siente "acosado por una trama política o algo parecido".

El alcalde ha dicho que tanto él como la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, también detenida y de la que no piensa aceptar la dimisión, trabajan con "absoluta honradez y legalidad", que ya antes han sido requeridos por la autoridad judicial hasta en una veintena de ocasiones, teniendo en cuenta además que Granada es ya una ciudad con "poquísimas oportunidades urbanísticas".

En estos momentos, ha añadido, quizá se siente "mejor que antes" porque ha podido comprobar cómo la Policía registraba su casa y su despacho "sin llevarse nada", aunque los agentes le han decomisado su teléfono y su ordenador.

Torres Hurtado, que ha reiterado que no tiene motivos para dimitir puesto que también desconoce de qué se le acusa, ha pedido disculpas a los granadinos por la "mala imagen" que supone la operación para la ciudad y ha manifestado que seguirá trabajando el tiempo que "le corresponda o le dejen".

Preguntado sobre la decisión de su partido de suspenderle provisionalmente de militancia, ha dicho que está "absolutamente de acuerdo" con que el PP lo haga "para bien y para mal", y que en las últimas horas ha hablado tanto con el presidente regional, Juanma Moreno, como con el vicesecretario nacional de Organización, Fernando Martínez-Maíllo.

Se ha mostrado partidario de que este caso pudiera ser investigado en el seno de su partido, al que ha dado "satisfacciones" tras ganar muchas elecciones, para que supiera qué ha pasado y el PP pueda tener su versión.

Sobre las circunstancias en que ha tenido lugar su detención, ha señalado que "no es agradable" estar vistiéndose y que hayan entrado a registrar su casa, con una orden judicial, más de una decena de policías, cuya trato en cualquier caso, ha añadido, ha sido "exquisito".

"Desde el primer momento puse a su disposición todos los posibles rincones o cajones", ha relatado el regidor, que ha explicado que tanto en la sede del Ayuntamiento como en la del Área de Urbanismo los agentes han tenido las mismas "facilidades".

En cuanto a la retirada de apoyo por parte de Ciudadanos, grupo que permitió su continuidad al frente del Gobierno local cuando el PP perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones municipales, ha señalado que "no es bueno" tomar decisiones "en caliente", que hay que dejar que la justicia actúe, y ha pedido a todos "que estén tranquilos".

Respecto a una posible moción de censura que pudiera arrebatarle la alcaldía, ha indicado que eso sería responsabilidad de los grupos de la oposición, que deberían pensar si eso es beneficioso para la ciudad.

Torres Hurtado ha insistido en que desconoce los motivos de su detención y que está "deseando" que llegue el próximo día 12 de mayo, cuando ha sido citado a declarar a las 10 de la mañana, para comparecer ante el Juzgado de Instrucción 2, aunque reconoce que no sabe por qué le van a preguntar.

"No condenemos antes de no saber nada. Salvo matar a Manolete todo lo he hecho", ha ironizado durante su comparecencia esta tarde en un salón de comisiones municipal abarrotado de medios de comunicación, donde también ha bromeado sobre lo que "un tío de los montes" puede llegar a "resistir".