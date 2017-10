Albiol pide a Puigdemont que vaya este viernes al Senado: "Tiene una última oportunidad"

Albiol dice que no habrá independencia por mucho que Puigdemont "juegue al despiste" / EFE

Lo ha dicho en su intervención en el pleno monográfico para abordar la respuesta del Parlament a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de Cataluña, en la que ha avanzado que está dispuesto a acompañar a Puigdemont al Senado y que, en el trayecto intentará convencerle de que "vuelva a la calma y respete los derechos de todos los catalanes".

"Aproveche la última oportunidad. Esté a la altura de las circunstancias y mañana vaya a las 10.00, preséntese en el Senado y dé la cara", ha argumentado Albiol, que también ha dicho que la aplicación del artículo 155 no es plato de buen gusto para el PP.

De hecho, ha asegurado que el Gobierno central y el PP son conscientes de que "va a provocar tensión, incertidumbre e inseguridad, y se va a entrar en una dimensión desconocida de la que nadie sabe cómo se va a salir"; según él, está en manos de Puigdemont evitarlo, si bien le ha avisado de que acabará juzgado en por los tribunales.

Albiol no entiende por qué Puigdemont ha dicho que no convoca elecciones por falta de garantías por parte del Gobierno central, y ha apuntado a cuatro posibles demandas que habría hecho el presidente catalán: no aplicar el 155; retirar los agentes desplazados a Catalunya, abandonar la vía judicial, y excarcelar al presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y al de Òmnium, Jordi Cuixart.