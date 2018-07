Albert Rivera: "En el pacto no está escrito que Sánchez sea el candidato"

Tras la entrevista de Óscar López en Más de uno , Susanna Griso ha preguntado a Albert Rivera en Espejo Público si el pacto PSOE-Ciudadanos incluye alguna claúsula por la que Pedro Sánchez tenga que ser presidente. Rivera ha negado esa posibilidad diciendo que "no está ni escrito ni condicionado".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, explica que su obligación es "llegar a un acuerdo", en contraposición con aquellos que "desde el minuto uno intentando evitar que no haya acuerdo".

Rivera insiste en que las reuniones se hacen para llegar a acuerdos, porque "es lo que nos pidió el Rey y todos los españoles" y critica la posición del PP que decidió no sumarse a la reunión con el PSOE y Ciudadanos porque ya habían llegado a un pacto.

Defiende que lo mejor para España sería llegar a un acuerdo con el PSOE, Ciudadanos y PP porque tienen puntos en común y propone que Podemos ayude en la elaboración de un documento conjunto.

Sobre la estrategia de Sánchez que cuenta los escaños de Ciudadanos como propios, Rivera explica que se trata simplemente de un acuerdo y que no se trata de haberse unido a los socialistas, sino de trabajar juntos y añade "me borro de este tipo de política que no sirve para nada".

Rivera insiste en la necesidad de que Rajoy reflexione y vuelva a la mesa de negociaciones para sacar la investidura adelante y añade que "si hablamos de sillas; esto no se va a solucionar".

En caso de que se repitieran las elecciones, Rivera asegura que no concurrirá con el PSOE y tacha esta posibilidad de "política infantil", porque explica que no porque haya un acuerdo de investidura es necesario concurrir juntos, sino que a partir de un acuerdo base, se debe trabajar.

Rivera cree que Podemos no "está en los grandes consensos de estado porque no quieren estar" y es por ello por lo que el líder de Ciudadanos quiere negociar con el PP, porque comparten ideas y políticas relacionadas con la Unión Europea y con el terrorismo.

Sin embargo, cree que el problema de Rajoy es que "cree que hay que llegar a un acuerdo para que él siga siendo presidente a cualquier precio, para que nada cambie".