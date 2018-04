Albert Rivera, sobre el máster de Cifuentes: "Acabar con esto depende de una persona que se llama Mariano Rajoy"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dice estar decepcionado y sorprendido con la decisión de los sindicatos mayoritarios de participar en la manifestación que tendrá lugar el próximo 15 de abril en Barcelona junto a las asociaciones separatistas de la ANC y Òmnium Cultural, en la que se pedirá la vuelta a casa de los políticos catalanes presos.

"Me sorprende que sindicatos que deberían estar velando por los trabajadores estén al lado de los golpistas", dice Rivera, que considera que "van a ir a una manifestación en favor de Puigdemont y de quienes han roto el sistema democrático español" y se pregunta qué pasaría si "después del 13-F salieran sindicatos o patronales a apoyar a los golpistas":

Respecto a la reunión que han mantenido fiscales alemanes y españoles en La Haya, el líder de Ciudadanos lamenta la decisión tomada por Alemania con respecto al futuro judicial de Carles Puigdemont y cree que la euroorden se creó para que los presuntos delincuentes puedan ser entregados.

Sin embargo, dice preocuparle, más allá de las decisiones judiciales, que "Alemania pone en jaque la cooperación judicial entre países" y se pregunta "si fuera un presunto delincuente alemán, ¿los alemanes no nos pedirían que le extraditásemos?". Por lo tanto, prosigue, "tiene que haber reciprocidad entre los países y me preocupa que se den pasos atrás y esto creo que es un paso atrás para la Unión Europea, no solo para España".

Preguntado sobre la detención de una de las cabecillas de los CDR, a quien la Fiscalía de la Audiencia Nacional imputa un delito de terrorismo, Rivera señala que como demócrata, no se dedica a "hacer resoluciones con los jueces" y señala que quienes creen en la separación de poderes no presionan a los jueces.

El líder de Ciudadanos considera que los CDR son una amenaza para la Democracia porque lo que no son capaces de hacer en el Parlamento o en las urnas lo quieren conseguir "a base de violencia", asaltando sedes de partidos políticos o en las urnas y considera que "esto va en contra de los valores democráticos y de la convivencia y por tanto es una amenaza".

Lamenta que los catalanes tengan que mirar qué carretera han cortado los CDR y subraya: "No estoy dispuesto a aceptar que unos señores nos chantajeen en nuestra vida diaria. Los buenos son los que pagan impuestos y cumplen la ley y los malos son los que amenazan y se saltan la ley, no podemos darle la vuelta y no admito ni si quiera llamarles comités porque no son comités, no defienden nada y no hay una república".

El líder de Ciudadanos ha revelado que una encuesta interna del partido indica que la formación naranja sería la primera fuerza política en la Comunidad de Madrid con un 26,5% de los votos, seguida del PSOE con un 23,5% y por último el PP con un 22%, unos datos que para Rivera señalan que "la corrupción penaliza" porque considera que "la gente está harta de ver estas tramas porque es impropio en una Democracia que la Policía entre en las universidades".

"A la gente le molesta y le preocupa que haya tramas en la universidad pública porque muchos padres han hecho un esfuerzo para pagar una matrícula y que haya un chiringuito dentro de la universidad para que algunos políticos puedan salir airosos", indica Rivera.

Preguntado sobre las opciones en la Comunidad de Madrid, Albert Rivera explica que "convocar elecciones ya no se puede" y por eso quiere acabar "esto de la mejor manera posible" y se remite al caso de Murcia cuando "el PP estuvo meses mareando la perdiz", algo que considera que "está pasando en Madrid".

Rivera explica también que la legislatura está agotada y que no tiene sentido ponerse a formar otro gobierno, por eso cree que el plan "sensato es acabar con esto, algo que depende de una persona que se llama Mariano Rajoy" y señala que "la propia Cifuentes ha dicho que si él se lo pide, se marcha".