Albert Rivera: "Cómo podemos dialogar con los que están liquidando la ley de todos los españoles"

CONGRESO PARLAMENTARIO

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera advierte que "nos estamos jugando la convivencia entre catalanes en libertad, y la dignidad y el respeto de los españoles". Pide aplicar la Constitución porque si no, "se va a acabar enfadado la inmensa mayoría del pueblo español". “Ha llegado el momento de actuar democráticamente”. Ante las voces contrarias que piden a Rajoy no aplicar la ley, “Si no la cumple, está prevaricando”.