Albert Rivera: "Aquí nadie va a ganar, todos vamos a tener que ceder"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha estrenado en el Congreso de los Diputados avisando a los que "no quieren dialogar" de que "les esperan tiempos difíciles" porque "aquí nadie va a ganar, todos tenemos que ceder". Ha asegurado que "lo mejor que le puede pasar a España es que haya cambio y diálogo" , y que "si somos un poco más humildes y dejamos de hablar desde la arrogancia, estaremos a la altura de las circunstancias".

En su intervención en el debate de investidura, Rivera ha asegurado que su partido ha venido al Congreso a "trabajar por los españoles" que son quienes les "pagan el sueldo" y ha pedido a otros partidos que "dejen de pelearse por las sillas" y empiecen a pensar en el país.

Ha pedido recuperar la clase media trabajadora y volver a recuperar el milagro español para redistribuir la riqueza. Rivera ha lamentado que la crisis haya "quebrado" la clase media trabajadora y que millones de españoles no lleguen a final de mes.

Ha aludido al objetivo prioritario de "recuperar la clase trabajadora" y "ponerse a trabajar por los españoles, porque los ciudadanos son los jefes". "Vamos a trabajar juntos por esta nueva España que reclama la recuperación de la clase media trabajadora", ha afirmado.

Sobre el pacto firmado con el PSOE, Rivera ha dicho que lo que hasta ayer eran manifiestos y pancartas en la calle, "hoy son cambios en un documento de Gobierno". Ha afirmado que España necesita cambios y ha pedido a los 350 diputados "trabajar en común para forjar un nuevo milagro español".

El líder de Ciudadanos también ha acusado a Pablo Iglesias de no apoyar su pacto con el PSOE porque "no puede cumplir" con las confluencias que están dentro de su grupo y piden un referéndum que, ha advertido, "no piensan permitir".

Rivera también ha pedido a Mariano Rajoy que abandone la "extraña pinza" que el PP está haciendo con Podemos y "deje trabajar" al PSOE y a Ciudadanos, porque de lo contrario estará votando con el partido de Pablo Iglesias y con los independentistas.