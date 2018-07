Aguirre: "No tiene por qué gobernar el más votado en la primera de dos vueltas"

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha defendido que en un proceso electoral a dos vueltas no tiene por qué gobernar el candidato más votado en la primera ronda y ha insistido en que la elección del líder del PP no debe basarse en personalismos sino en principios y valores. En declaraciones a La Sexta, Aguirre ha vuelto a defender su apuesta por Pablo Casado para liderar el PP, quien ayer quedó en segundo lugar en la primera roda de las elecciones del partido, tras Soraya Sáenz de Santamaría. Aguirre, tras el resultado, ha recalcado que este proceso "no es una elección a una vuelta, y por lo tanto los que pasan el corte tienen que atraerse a los que no lo han pasado para que les voten". "Solo debe gobernar el más votado cuando se va a una vuelta, no cuando hay dos", ha reiterado.

Para Aguirre, Casado es el mejor candidato "porque es el que mejor ha defendido nuestros valores" y el que "mejor puede hacer la refundación que el PP necesita". "En la legislatura de mayoría absoluta perdimos cuatro millones de votos, y eso es un drama", ha seguido diciendo. Respecto al nuevo Gobierno socialista, Aguirre ha opinado que se está aprovechando de la crisis del PP "para hacer todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer". "Sánchez dijo que no se investiría con el voto de independentistas y Batasuna, y lo ha hecho", ha recordado. Por eso ha insistido en que el país debe ir a elecciones, porque "estamos en manos de los enemigos de España, que quieren cargarse la Transición". "Quieren dar la vuelta a estos últimos cuarenta años, que han sido los de más progreso", ha apuntado, antes de añadir que los independentistas y los populistas "están llevando a cabo las exigencias que sabían que con el PP no iban a tener lugar".