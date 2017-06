Aguado, a favor de mantener el acuerdo PP-C's en Madrid: "Es la mejor herramienta para mantenerlos en una cerca"

El portavoz de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ha subrayado que el acuerdo que mantiene su grupo con los populares "es lo que está permitiendo controlar al PP". "Lo firmamos para que no volvieran a las andadas y que la Púnica y la Gürtel no siguieran creciendo en Madrid", ha añadido.

Cristina Cifuentes comparece este viernes en la Comisión de investigación sobre corrupción -a iniciativa de Ciudadanos- en la Asamblea de Madrid. Ignacio Aguado es el portavoz de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, y por tanto, la muleta en la que se apoya Cifuentes para gobernar.

"Va a tener que dar explicaciones donde tiene que hacerlo. Está bien que dé respuestas en Twitter, pero donde tiene que dar explicaciones sobre porqué aparece en un informe de la Guardia Civil de una forma tan contundente es en la Asamblea de Madrid", ha dicho contundentemente Aguado.

Cifuentes, por su parte, aseguró que no necesitaba defenderse de nada porque ni el juez Velasco ni la Fiscalía la han acusado de nada pese a que hace un mes se filtró un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que acusaba a la presidenta de prevaricación y malversación.

"Tenemos la obligación de exigir explicaciones políticas a Cifuentes, sobre todo desde Ciudadanos, porque con nuestro voto ella es presidenta, así que más responsabilidad si cabe para exigir transparencia y explicaciones", ha indicado Aguado en una entrevista en Espejo Público. El portavoz de Ciudadanos, asimismo, ha subrayado que no se basan en sospechas como dijo la presidenta de la Comunidad, "sino en un informe de la Guardia Civil".

Aguado ha dicho que no se han planteado romper el acuerdo Ciudadanos-PP, ya que "es lo que está permitiendo controlar al PP". "Lo firmamos para que no volvieran a las andadas y que la Púnica y la Gürtel no siguieran creciendo en Madrid". "Ese acuerdo es la mejor herramienta para controlar al PP y matenerlos en una cerca", ha añadido Aguado, quien afirma que "este acuerdo permite la regeneración que pedíamos y que se está consiguiendo".

Sobre la detención de Ignacio González, Aguado ha dicho que "es un bochorno, no nos merecemos tener que levantarnos cada mañana con estas noticias".

Sobre el Canal de Isabel II, Aguado ha afirmado que Cifuentes "reacciona cuando no le queda más remedio", explicando que sabían que "el canal olía mal" desde hace mucho y "cuando vieron que la ola la iba a arrollar, reaccionaron".

En opinión de Aguado, "no ha habido voluntad de investigar ni de exigir responsabilidades políticas porque había una mayoría absoluta que impedía cualquier tipo de investigación" y "fruto de eso, tenemos que el Canal se ha utilizado para saquear las arcas públicas, no se ha cambiado ni una ley para intentar poner coto a la corrupción...".

Preguntado por la moción de censura presentada por Podemos Madrid contra Cifuentes, Aguado ha insistido en que votarán en contra porque "es una puesta de escena más que nos hace perder el tiempo", ya que el partido morado no cuenta con los apoyos y debido a esa votación no se van a poder votar otras leyes. "Podemos Madrid está cómodo en todo lo que no sea trabajar", ha añadido.

Asimismo, dice que están a gusto con el acuerdo PP-Ciudadanos en Madrid, ya que "se están consiguiendo cosas importantes y se están llevando a cabo reformas".

Por último, ha dicho que la dimisión de Manuel Moix "llega muy tarde, mal y cuando se ha hecho daño a la imagen de la Fiscalía".