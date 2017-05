El PP agradece el esfuerzo a Nueva Canarias y a los partidos que apoyan los Presupuestos

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha valorado en el Congreso el apoyo parlamentario para "sacar adelante" unas cuentas que "darán estabilidad al país" y ha lamentado no haber encontrado diálogo en el PSOE. "Nosotros seguiremos estando abiertos al diálogo. Lamentamos que desde algunas formaciones no lo hayamos encontrado debido al proceso interno que no ha permitido tener un interlocutor válido para haber alcanzado un acuerdo más amplio", ha afirmado en relación con el PSOE.

Hernando ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todas las formaciones para avanzar en acuerdos en esta legislatura y ha dicho que el Gobierno seguirá "planteando una legislatura en la que el diálogo y el acuerdo deben ser normas esenciales". Ha insistido en que los presupuestos de este año se basan en la creación de empleo y en políticas sociales y medidas de impulso a la economía. "14 millones de personas van a recibir prestaciones sociales y pensiones y verán reforzado el Estado de solidaridad y el Estado social", ha dicho.