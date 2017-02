Afines a Patxi López piden debates para aclarar lo que se dice en los mítines

El coordinador de la precampaña de Patxi López a las primarias del PSOE, Óscar López , ha advertido este lunes que es "muy importante" que cuando empiece la campaña haya debates entre los candidatos, para "aclarar lo que se dice en los mítines" y que los militantes no reciban solo mensajes que pueden interpretarse de varias formas.

"Me gustaría saber qué significa, por ejemplo, la España plurinacional o la coalición de izquierdas", ha dicho López en referencia a dos de los puntos del proyecto del ex secretario general Pedro Sánchez, que éste ha enunciado, pero no ha explicado.

A su juicio, no basta con que los candidatos ofrezcan "mítines" y "arengas" a las bases del partido, sino que también tienen que darles "argumentos" y "razones" para "desmontar sus prejuicios" y conseguir que les voten.

Con esa premisa ha enfocado Patxi López su precampaña, en la que dialoga con "sencillez" y "honestidad" con los militantes que acuden a sus actos, les explica por qué se ha presentado y "responde a todos sin efectismos ni cortapisas".

"Si alguien piensa que Patxi no es capaz de llenar un acto llevando treinta autobuses se equivoca", apunta López, en defensa de su campaña de encuentros de pequeño formato frente a los actos multitudinarios y efectistas de Sánchez.

Durante el mes y medio transcurrido desde que anunciara su candidatura, el exlehendakari ha visitado 38 agrupaciones y ha mantenido más de 300 reuniones y actos con militantes en Madrid, Euskadi, Extremadura, Andalucía, Aragón Canarias y Castilla y León, a los que próximamente se añadirán otros en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha y Galicia, según los datos aportados por Óscar López.

Éste ha destacado que en esos encuentros Patxi López ha contestado a 437 preguntas directas de los militantes.

También ha apuntado que hasta el momento se han inscrito 1.170 voluntarios en su equipo y que han recibido más de 400 aportaciones y sugerencias para su proyecto político.

Patxi López, que abrió el pasado 15 de enero la carrera de las primarias en el PSOE, en cuanto que el Comité Federal fijó que éstas se celebrarán en mayo y que el 39 Congreso será el 17 y 18 de junio, ha basado hasta el momento su candidatura en un proyecto de "izquierda exigente" y en la garantía de "unidad" que su liderazgo supondría para el PSOE.

"Si el objetivo de este congreso es la unidad, lo mejor es Patxi López. Es lo mejor para unir al PSOE y no ir contra medio PSOE", ha incidido hoy uno de los hombres fuertes de su equipo.

La candidatura de López, cuyo lema se ha conocido hoy: "Con Patxi ganamos todos", tiene previsto articular su proyecto en cinco ejes que desarrollará en cinco conferencias monográficas y que luego propondrá como enmienda a la ponencia marco.

Convencido de que el espacio del PSOE sigue siendo el de la "socialdemocracia clara" y de que ningún candidato planteará abandonarlo, el que fuera secretario de Organización y portavoz en el Senado sí ha apuntado que "lo que no hay que hacer es echar tanta agua al vino que no parezca ni vino" y ha puesto al alemán Martin Schulz como ejemplo a seguir.

También ha aclarado que el compromiso de López de dedicarse a la Secretaría General "a jornada completa" no implica que renuncie a presentarse a las primarias para ser candidato a presidente del Gobierno; una decisión que "no tiene tomada" todavía y que afrontará "cuando llegue el momento".

De este punto el equipo de López también confía en poder debatir con los otros candidatos que se presenten, así como de su propuesta de "limitar a un cargo público y uno orgánico" por militante.

A la Comisión Gestora, la candidatura de Patxi López lo que le pide es "neutralidad absoluta" para que el proceso sea "ejemplar".

Sostienen además que la gestora se ha "equivocado" al dilatar tanto los plazos y advierte de que "si había intencionalidad detrás, no está funcionando" y de que es "ridículo atribuir a los candidatos que el calendario sea largo, cuando es largo porque se ha querido que sea así".