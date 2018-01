Aena prohibirá a sus empleados dar de comer a los animales que deambulan por el Aeropuerto de Barajas

Aena prohibirá desde el próximo martes a sus trabajadores dar de comer a los animales que deambulan en todos sus recintos aeroportuarios, entre ellos el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, dentro de la modificaciones que se han realizado a su Normativa de Seguridad en Plataforma.

Así lo ha confirmado un portavoz del organismo, que también ha detallado que se trata de una nueva enmienda a su actual normativa que recoge esta novedad, junto con otra como la excepción para el uso del cinturón de seguridad a los conductores y pasajeros de vehículos de emergencia y seguridad en el servicio de urgencia, la necesidad de detenerse ante una señal de 'stop de paso de aviones' o la prohibición de circular sobre las señales de hidrante.

Esta modificación ha sido criticada por el sindicato CSIF, a través de un comunicado, por considerar que se trata de una "persecución a los trabajadores que hacen lo que no hace Aena: cuidar los animales que están o llegan al recinto aeroportuario".

"Que los animales son un peligro y no deben estar en un recinto aeroportuario no es algo que nadie ponga en duda, es un peligro para aeronaves, personas y por supuesto para ellos mismos, pero cuando esos animales están o llegan, no se controlan como debían, no se puede sacar una nueva Normativa de Seguridad en Plataforma (NSP) que impida alimentar a los animales porque eso supone maltrato animal", han criticado desde el sindicato.

Y es que consideran que lo que la compañía debería hacer es sacar a todos los animales posibles pero no "prohibir alimentar a esos animales porque consiguen efectos contrarios, se mueven por todo el recinto en busca de comida, lo cual, aumenta los riesgos". En este sentido, CSIF alerta a los trabajadores de que si incumplen esta normativa podrían ser sujetos a sanciones como la pérdida de puntos o retirar el acceso a la plataforma.