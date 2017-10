Ada Colau responde a Josep Borrell: "Denunciar los extremismos, la DUI y la aplicación del 155 no es ser ambigua"

CALIFICA EL 155 DE "INVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA"

"No he ido a la manifestación de Barcelona porque reivindicaba la aplicación del 155, que para mí es una involución democrática terrible para Cataluña", ha señalado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no ha dudado en responder a Josep Borrell. El expresidente del Parlamento europeo la ha calificado de "embajadora de la ambigüedad".