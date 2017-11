Acuerdo en el Cogreso para pedir al Gobierno que garantice un crédito extraordinario para luchar contra la violencia de género

Durante la defensa de la propuesta, la portavoz socialista en materia de Igualdad, Angeles Alvarez, ha advertido al Ejecutivo que "congelando la financiación del Pacto" logrado en el Congreso sobre esta materia, éste acabará por "morir", incluso antes de que se lleguen a poner en marcha las primeras medidas. Por ello, le ha pedido "más inteligencia estratégica" a la hora de luchar contra esta lacra.

Alvarez ha reprochado al Gobierno que aún no haya materializado ningún punto del acuerdo, a pesar de que han pasado los dos meses que se le concedieron para ello. También ha criticado que el PP no haya ayudado a que otros instrumentos importantes para la lucha contra las violencias machistas, como es la Comisión de Seguimiento del Pacto, sea ya una realidad en el Congreso.

Según ha narrado la diputada socialista, los 'populares' han ido "ralentizando" la puesta en marcha de este órgano tras pedir que fuera una comisión mixta (Congreso-Senado), para "tener la mayoría que le falta en la Cámara Baja". "Finalmente, los grupos tuvimos que registrar la petición de creación sin la firma del PP", ha denunciado. La portavoz adjunta del PP, Marta González, ha contraatacado estas críticas recordando que el PSOE pide ahora que el Gobierno apruebe un decreto ley cuando "ha aburrido" en sus discursos durante mucho tiempo con la expresión "gobernar a golpe de decreto ley" en relación al actual Ejecutivo, un sistema que, según ha señalado González, ha llegado a calificar de "antidemocrático". EL PP VOTARA SI POR RESPONSABILIDAD

A su juicio, esta medida no es necesaria porque los puntos del Pacto relativos a los 1.000 millones de euros acordados para llevarlo a cabo "son concretos, detallados y muy específicos en cuanto al destino, los criterios de reparto o su finalidad". Sin embargo, ha señalado que los 'populares' votarán que sí a esta medida por "responsabilidad con las mujeres".

También ha adelantado su voto a favor Unidos Podemos. La formación morada ha añadido, además, una enmienda al texto original en la que pide incluir en los PGE para 2018 las dotaciones acordadas en el Pacto contra la violencia de género, "en cumplimiento con el compromiso adquirido por el Gobierno sobre el cumplimiento de dicho Pacto".

La portavoz de Igualdad de Unidos Podemos, Angela Rodríguez, ha destacado que esta preocupación por la financiación de la lucha contra la violencia de género ya fue advertida por su formación y fue uno de los motivos por los que se abstuvieron en la votación del texto acordado.

"Lo dijimos hace dos meses. Adivinamos lo que iba a pasar con el Pacto", ha apuntado en su intervención para después exigir al Gobierno que comience a poner en marcha las medidas "que las mujeres están reclamando en la calle". "Reprochan que rompemos acuerdos, cando los únicos que los rompen son ustedes al no poner en marcha ni una sola medida", ha insistido Rodríguez.

CS REPROCHA AL PSOE QUE NO NEGOCIE LOS PGE

Por su parte, la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Patricia Reyes, ha criticado que el PSOE presente esta propuesta en el Congreso "sobre un futurible hipotético", ya que los PGE aún no se han prorrogado, mientras no se sienta a negociar las partidas con el Ejecutivo. "Tenemos claro que los PGE para 2018 incluyen financiación para la puesta en marcha del Pacto, y eso sí que obliga al Gobierno a ponerla en marcha, no una proposición no de ley", ha denunciado Reyes.

Desde el PNV, su representante Joseba Andoni Agirretxea, ha recordado que el Pacto se ha basado en los principios de prevención y respuesta, unos ámbitos que, a su juicio, necesitan principalmente recursos para llevarse a cabo, por lo que ha adelantado su apoyo a la medida, aunque ha advertido de que no debe inmiscuirse en las competencias autonómicas-

Por parte de ERC, su portavoz en esta materia, Teresa Jordà, ha criticado que el Ejecutivo no haya puesto en marcha el pacto y haya usado presupuestos para iniciar campañas institucionales en las que se culpabiliza a las víctimas de violaciones. "Las mujeres no podemos aguantar más en esta situación, no condicionen la partida para luchar contra la violencia a los PGE", ha denunciado la diputada de Compromís, Marta Sorlí.