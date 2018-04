El abogado de la víctima de La Manada: "Está muy triste y decepcionada tras la sentencia"

Cree que "los jueces son profesionales de carrera y no se dejan influenciar"."En este caso creo que se han equivocado de una manera bastante lamentable pero no se han dejado influenciar por lo que dice la calle", apunta.

Bacaicoa tiene que hablar con su cliente para ver si ella quiere seguir adelante con el recurso. Los dos letrados que llevan el caso son partidarios de recurrir pero les parece prudente contar con el consentimiento de la afectada. Asegura que hace unos meses habló con su colega de Madrid, el señor Morán, sobre el posible recurso. "Le pregunté cómo estaba C. y me dijo que no estaba muy animada a continuar si el asunto no salía bien. En los últimos días está cambiando de opinión, pero le falta el empujón final", asegura.

Considera que el letrado Ricardo Javier González, que pedía la absolución de los acusados por voto particular, ha sido el único que ha visto la apreciación "de ambiente de jolgorio y regocijo" en el vídeo que grabaron sobre los actos sexuales. "Ya sabíamos que en caso de tener sentencia condenatoria este magistrado iba a emitir un voto particular, porque es conocido por sus opiniones particulares en esta materia", destaca.

Sobre el juez discordante con la sentencia, señala: "Hay magistrados que pueden estar contaminados por su forma de pensar, por su ideología, y esto hace que distorsionen lo que tendría que ser un fallo correcto. Su manera de ver ciertas cosas de la vida no coincide con la del común de los mortales".