El abogado de Puigdemont: "Lo primero que pediría es que no se procediera a su ingreso en prisión"

Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Carles Puigdemont , ha explicado que "no procede la prisión" porque "no habrá ningún riesgo de fuga" ya es alguien que "aspira y tiene probabilidades de ser presidente de la Generalitat " y no existirá "reiteración delictiva ni ocultación de pruebas.

Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Carles Puigdemont, ha asegurado que su defendido regresa a España, lo primero que "pediría es que no se procediera a su ingreso en prisión". Ha explicado que "no procede la prisión" porque "no habrá ningún riesgo de fuga" ya es alguien que "aspira y tiene probabilidades de ser presidente de la Generalitat" y no existirá "reiteración delictiva ni ocultación de pruebas.

En una entrevista en Espejo Público, el abogado ha reiterado que Puigdemont es consciente de que "si pone un pie en territorio español será inmediatamente detenido". Además ha defendido que no está fugado ya que "cuando marcha (a Bruselas) no tenía ningún tipo de medida restrictiva de su movilidad".