El abogado de Puigdemont admite que si su cliente viaja a Dinamarca "el riesgo de detención es bastante alto"

El abogado Jaume Alonso-Cuevillas, que defiende al candidato de JxCat, Carles Puigdemont, ha admitido que si su representado viaja de Bruselas a Dinamarca, para participar en una conferencia, y "el estado español tiene la euroorden preparadísima el riesgo de detención es bastante alto".

En unas declaraciones a Rac1, Alonso-Cuevillas ha criticado la nota de la Fiscalía, en la que apuntó que Puigdemont "persiste en su plan delictivo", tras darse a la fuga y mantener las actuaciones que culminaron con la declaración de independencia, por lo que advirtió de que su inmunidad parlamentaria no puede derivar en "impunidad", y podría así ser detenido.

"Es insólito. En 34 años de carrera nunca he visto que la Fiscalía haga notas informativas sobre un caso concreto de manera preventiva", ha señalado el abogado de Puigdemont. Sobre la intención inicial del presidente de la Generalitat de acudir a un acto mañana en Copenhague, adonde viajaría desde Bruselas, en donde está huido de la justicia española, Alonso-Cuevillas ha recordado que "en ninguno de los códigos (ni belga, ni danés, ni español) se dan las circunstancias de rebelión".

Respecto a la sesión de investidura del próximo 31 de enero, el abogado de Puigdemont ha dicho sobre su posible presencia: "No me consta que lo tenga decidido. Todos los escenarios están abiertos". "No descarto una investidura telemática", ha añadido.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha recordado que el expresidente catalán Carles Puigdemont podría ser detenido si sale de Bélgica para asistir este lunes a un acto político en Dinamarca y el Tribunal Supremo reactiva la euroorden de detención contra él.

Zoido ha recordado que Puigdemont se encuentra "huido de la justicia española" en Bélgica, pero que "no va a tener inmunidad por muy parlamentario" que haya sido elegido, porque los diputados también tiene que ser responsables de sus actos. "Si se activara la euroorden y se encuentra en Dinamarca, la Fiscalía actuará para que pueda ser detenido", ha recalcado Zoido al ser preguntado por el viaje que mañana tiene previsto realizar Puigdemont para participar en un debate organizado por la Universidad de Copenhague.