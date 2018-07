El abogado de la infanta: "Está entera y convencida de su inocencia"

Espejo Público ha entrevistado en exclusiva a Pau Molins, el abogado de la Infanta Cristina, minutos antes de su declaración en el juicio del caso Nóos. Molins cuenta que "enfrentarse a un juicio penal no es plato de gusto para nadie" , aunque afirma verla "entera y convencida de su inocencia".

Preguntado sobre el estado de ánimo de la Infanta, Molins responde que en su opinión está bien y añade que aunque "enfrentarse a un juicio penal no es plato de gusto para nadie" pero afirma verla "entera y muy convencida de su inocencia".

Sobre el documento que Virginia Negrete, la abogada de Manos Limpias, ha mostrado en el juicio en relación con un correo electrónico enviado al Rey Juan Carlos y que no fue admitido como prueba, Molins señala que "lo que ha hecho López Negrete es una actuación procesal muy grave y bastante irregular" y añade que también "ha exhibido una serie de gastos particulares como si hubieran sido cargados a Aizoon, cuando en realidad han sido cargados a la cuenta conjunta" del matrimonio, hecho que Molins considera que no se trata de un error.

En cuanto a la queja que el abogado de la Infanta efectuó durante la declaración de Urdangarin por las preguntas que se estaban efectuando sobre una donación que recibió hermana del Rey, Molins insiste en que "se estaba permitiendo a Manos Limpias formular preguntas que no tienen que ver con la imputación".

En relación con los posibles pactos que se han podido efectuar para exculpar a la Infanta Cristina y a Ana María Tejeiro, esposa de Diego Urdangarin, Pau Molins afirma que "no me consta en absoluto" y añade que "la defensa de la Infanta para nada ha participado de ningún pacto" y añade "seguramente porque no nos ha hecho falta" porque "la única parte que acusa es Manos Limpias".

Sobre la estrategia procesal de Miguel Tejeiro, a quien Manos Limpias retiró la acusación dos días antes de la celebración del juicio, Molins dice que "si alguien hace esto es porque ha obtenido algo a cambio" y cree que este pacto no incluye que Tejeiro acuse a la hermana del Rey porque "Marco Antonio Tejeiro ha reconocido que la Infanta estaba al margen de la gestión".