Ábalos se muestra convencido de que el PSOE seguirá "para adelante"

El portavoz del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, se ha mostrado convencido este sábado de que el partido seguirá "para adelante" tras el 39 Congreso Federal de este fin de después de meses de dura crisis interna. A su llegada al cónclave socialista, Ábalos ha defendido el debate interno en su partido que, en su opinión, no significa confrontación sino "debate democrático".

Preguntado por las palabras de Óscar Puente, el virtual portavoz de la nueva Ejecutiva, que ha asegurado que habrá 'susanistas' en la nueva Ejecutiva pero no barones territoriales porque el PSOE "nunca fue un partido de baronías", Ábalos se ha limitado a reivindicar la historia democrática del PSOE y su debate interno.

Por su parte, el que fuera secretario de Organización en la anterior etapa de Pedro Sánchez, César Luena, ha destacado que el nuevo secretario general lo está haciendo "muy bien" en esta nueva etapa tras su triunfo en las primarias.

Patxi López considera que del Congreso saldrá un PSOE "fuerte y unido"

El exlehendakari Patxi López también se ha pronunciado sobre el tema asegurando este sábado a su llegada al 39 Congreso del PSOE que esta cita servirá para "recuperar un PSOE fuerte y unido" y ha llamado a poner fin al tiempo de individualismos para "comenzar a hablar de las cosas que importan a la gente".

"Estoy convencido de que este Congreso va a hacer dos cosas fundamentales: recuperar un PSOE fuerte y unido y va a dar forma al proyecto con el que los socialistas queremos demostrar que hay una alternativa", ha señalado en referencia a conformar un "proyecto de izquierdas que conecte con la mayoría progresista".

Asimismo, el candidato derrotado en las primarias ha declarado que a partir de este fin de semana "se empieza a cerrar" el tiempo en el que los socialistas hablen de sí mismos para "comenzar a hablar de las cosas que importan a la gente".

Preguntado por la nueva Ejecutiva, López ha señalado que responde a lo que el secretario general, Pedro Sánchez, considera "razonable" para dirigir esta nueva etapa. Este jueves se conoció que el diputado vasco ha aceptado la oferta para integrarse en la dirección socialista como encargado de Política Territorial.

Oscar Puente: "La etapa de los barones es un paréntesis en la historia del PSOE que termina hoy"

Por otra parte, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que habrá 'susanistas' en la nueva Ejecutiva pero no barones territoriales porque el PSOE "nunca fue un partido de baronías, lo fue por desgracia en los últimos tiempos pero eso es un paréntesis que se cierra este fin de semana".

En declaraciones a los medios a su llegada al 39 Congreso, el previsible nuevo portavoz de la nueva Ejecutiva socialista, ha insistido en que el PSOE es un partido federal en el que la dirección marca la estrategia "y los territorios aportan cosas y desarrollan esas estrategias dentro de sus particularidades, pero no a la inversa".

Puente ha explicado que la intención es hacer un equipo "cohesionado y homogéneo, entorno a una idea y con el objetivo de funcionar bien" y ha recordado que la experiencia demuestra que los repartos de cuotas "muchas veces no funcionan".

"Yo no hablaría de blindaje, hablaría de eficacia y eficiencia en la gestión del proyecto", ha remarcado. Puente ha explicado que el propósito del equipo no es la integración si no que responda al modelo de partido y al proyecto político que quiere impulsar Pedro Sánchez. Por tanto, ha insistido en que "no será una Ejecutiva de las denominadas de integración, cuando además la integración que se tiene en la cabeza es la del reparto de cuotas en función de territorios y candidaturas".

Armengol reclama un congreso de "unidad" que sitúe al PSOE "en la izquierda"

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha confiado en que el Congreso sea de "unidad" y "sitúe al PSOE a la izquierda", con la "voz y el poder" de la militancia y con "un concepto muy claro de España". En declaraciones a su llegada al Palacio Municipal de Congresos de Madrid, Armengol ha constatado la "muchísima ilusión" con la que arranca un congreso que debe ser "de unidad del PSOE, que sitúe al PSOE en la izquierda, que sitúe al PSOE con la voz y el poder de la militancia, y que sitúe el PSOE con concepto muy claro de España".

"Por lo tanto -ha añadido la presidenta balear- será un congreso interesante y apasionante, sin ninguna duda. Y estoy convencida que la llegada de Pedro Sánchez, muy consolidado con las primarias, ayudará muy mucho al PSOE y a España".