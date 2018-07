Pedro Sánchez: "Iglesias ha bloqueado el cambio"

Antes de la permanente de la Ejecutiva socialista para fijar la estrategia de las próximas semanas, el secretario general ha señalado que está dispuesto a ampliar el acuerdo de Ciudadanos con otras formaciones políticas del cambio.

En cuanto a las palabras de Iglesias durante el debate de investidura, Sánchez ha explicado que no le va a pedir disculpas y sólo usa esos argumentos porque no tiene otros para rebatir el acuerdo con Ciudadanos. No obstante, ha señalado que no tiene "ninguna línea roja" sobre si gobernar con Podemos, porque su objetivo es conseguir un gobierno estable. Igualmente, considera "lo más lógico" hablar primero "de la políticas" y después "de los ministerios". Por ello, ha criticado que Iglesias ha bloqueado ese cambio y "ha hecho una coalición en negativo con el partido popular y España no tiene Gobierno".

Del mismo modo, ha defendido que ambos partidos deben intentar seguir trabajando durante estos dos meses para construir y que Rajoy no siga en el Gobierno. Por otro lado, ha pedido que si "Iglesias quiere repetir las elecciones que lo diga abiertamente" porque un acuerdo de Gobierno aritméticamente sólo sería posible con el apoyo de Ciudadanos porque el socialista no iba a permitir gobernar con los independentistas catalanes. "No voy a ser presidente a cualquier precio y no tengo ningún apego a mi puesto", ha confesado el socialista.

El socialista también ha tenido palabras para Rajoy, al que le ha pedido que le "deje gobernar" porque el PSOE tiene "mayor respaldo en la Cámara" porque suma más escaños con Ciudadanos, que sólo el PP, y por eso no renuncia a seguir siendo el candidato a presidente del Gobierno. Además, ha confesado que él siempre se ha reunido con el presidente en funciones cuando se lo ha pedido, excepto cuando le solicitó que fuera privado porque le hubiera discho lo mismo como si el encuentro hubiera sido público.

"No hay que elegir entre derecha e izquierda", sino "lo que sea mejor para los españoles", ha indicado. Por eso, espera que Podemos quiera sentarse finalmente con ellos para conformar una mayoría de izquierdas, aunque siempre irá con Rivera a esas negociaciones porque tienen "un acuerdo muy positivo para España", que "incluye la supresión de las diputaciones". Así, ha vuelto a lamentar que España no tenga ya Gobierno porque los españoles pidieron "acuerdo" y "cambio" el pasado 20 de diciembre.

"Tenemos la oportunidad de formar Gobierno y de hacer cosas que Rajoy no va a hacer nunca", ha reiterado. Por eso, considera que hay un 40% de posibilidades de que haya nuevas elecciones y lamentaría que Podemos base su estrategia en encuestas sobre si ese posible escenario beneficiaría a la nueva formación.

En cuanto a Chaves y Griñán, ha señalado que ya asumieron su responsabilidad política dejando sus escaños y ha pedido que la situación se resuelva cuanto antes.