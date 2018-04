Rajoy: "No se trata de hacer un 'reality show', se trata de elegir un Gobierno para España"

Mariano Rajoy ha pasado 'Dos días y una noche' con Susanna Griso. Ante la presentadora de Antena 3 se ha sincerado sobre su opinión acerca de sus rivales políticos, sobre sus pronósticos para las elecciones del domingo y sobre los acontecimientos que más le han dolido en estos cuatro años.

El presidente del Gobierno en funciones ha reconocido que tiene buenas sensaciones de cara al 26-J: "Creo que nos va a ir mejor que el 20-D, pero esto es una opinión".

Rajoy no se ha atrevido a hacer un pronóstico sobre los escaños que obtendrá el Partido Popular, pero sí sobre el porcentaje de votos: "Creo que vamos a estar por encima del 30%".

Además, ha argumentado su pronóstico asegurando que en estos comicios hay "una ventaja" con respecto a los de diciembre: "Ahora ya conocen un poco más a todos. Todo el mundo ha visto cómo han actuado unos, qué han hecho otros. Creo que ha habido mucho espectáculo". Y ha añadido : "Aquí no se trata de hacer un 'reality show, se trata de elegir un Gobierno para España en un momento en el que todavía hay muchas cosas pendientes".

Precisamente, sobre los retos que quedan por conseguir, el candidato a la reelección para presidir la Moncloa ha enumerado, entre sus objetivos: "crear empleo, mantener las políticas sociales, hay que defender la unidad de España".

El político gallego ha reconocido que ser declarado 'persona non grata' en Pontevedra le "fastidió" y añade: "sobre todo porque es una tontería y porque los que lo hicieron no ganaron nada". De hecho, Rajoy bromea con Susanna Griso con la posibilidad de "presentarse a alcalde y quitarse ese título".

Como es habitual, la presentadora le preguntó por algo positivo de cada adversario político y ante el reto contestó: "Es la pregunta más difícil que me han hecho a lo largo de toda mi vida política".

Sobre Pablo Iglesias, Rajoy tuvo que tomarse un tiempo para pensar su respuesta, llegando a bromear con un "he suspendido". Posteriormente dijo que "en su vida personal supongo que muchas cosas positivas, en política se ha quedado en el SXIX, tiene ganas, maneja bien ciertas cosas, pero no le conviene a España".

Sobre Pedro Sánchez, Mariano Rajoy ha destacado: "Está en el PSOE y el PSOE es un partido de Gobierno que ha hecho cosas importantes a lo largo de estos años y es un hombre que vive una situación de dificultad interna. Por lo menos pelea, lo único que le reprocho es que no haya querido hablar conmigo".

Fue de Albert Rivera de quien pronunció los elogios más abiertos: "A mí me parece un tipo estupendo, pero se la ha ocurrido que lo mejor para prosperar en política es meterse conmigo y no he entendido porque ha votado con el PSOE. Sinceramente creo que se equivoca, pero tiene tiempo a rectificar".

El tema de la corrupción también ha estado presente. El presidente en funciones ha insistido en la idea de "a los dirigentes políticos a veces se nos pide tomar decisiones en un segundo. Creo que hay que intentar ser justo en cualquier faceta de la vida".

Y, concretamente sobre Rita Barberá ha destacado que "no está imputada por ningún juez" y ha dicho, "vamos a esperar a ver lo que dice el Supremo". Porque añade: "Una cosa es actuar con contundencia frente a aquellas personas que hacen lo no debido y otra cosa es hacer una actuación sumarísima contra personas que luego no hayan hecho nada".

Rajoy también ha opinado sobre los 'suyos', y recordando las palabras del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo sobre el déficit, el presidente ha asegurado "no sé por qué dijo eso el ministro de Exteriores, no podemos gastar lo que no tenemos".