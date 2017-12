Inés Arrimadas: "Me voy a dejar la piel para hacer un gobierno alternativo si los números dan"

Arrimadas considera que "hay que hacer que vuelva el sentido común, las empresas, el turismo y hacer de Cataluña lo que siempre ha debido ser, uno de los motores de España". En su opinión, los independentistas "viven en un micromundo que no responde a la realidad" y hay que acabar con la "pesadilla" del procés.

La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat en Cataluña, Inés Arrimadas, ha valorado las últimas encuestas sobre el 21-D, y considera que "nos deben servir para ver que es posible, y no una utopía, que los partidos constitucionalistas ganen en las urnas". "Si los soberanistas vuelven a ganar, volverán hacer lo mismo y no podemos aguantar cuatro años de procés", ha añadido.

No va a importar tanto cuántos escaños tendrá cada partido constitucioinalista, importará la suma"

Arrimadas pide "salir a votar en masa para acabar con el procés", al que ha calificado de "pesadilla" y es "el que ha provocado una crisis institucional, política, social y económica sin precedentes en Cataluña".

"Los catalanes nos merecemos poder vivir bien y que el gobierno genere soluciones y no problemas", ha dicho la líder de Ciudadanos en una entrevista en Espejo Público. "Quiero ganar en las urnas para que haya una opción de volver al diálogo y al sentido común. Me voy a dejar la piel para hacer un gobierno alternativo si los números dan", ha apuntado.

Asimismo, indica que "el voto constitucionalista está creciendo" y confiesa que cuando mira las encuestas, ve cuánto va a sacar Ciudadanos, pero inmediatamente hace la suma de los partidos constitucionalistas para ver si dan mayoría o no. "No va a importar tanto cuántos escaños tendrá cada partido constitucioinalista, importará la suma. En cuanto vea los resultados, sumaré para ver si hay una mayoría alternativa, y si la tenemos y somos la primera fuerza, me voy a poner a trabajar para tender la mano a diferentes partidos", ha explicado.

En opinión de Arrimadas el "único diálogo" de los independentistas "es ver cómo nos separamos". "Estos señores si vuelven a gobernar, volverán a hacer lo mismo. Quiero ponerme a trabajar en dependencia, listas de espera... Me parece inaudito que estos señores, después de todo el daño que han hecho, digan que van a seguir haciendo lo mismo", ha explicado la candidata de Ciudadanos, que considera que la única forma de frenarlo "es votar el día 21 y no a los mismos que nos han traído hasta aquí".

Recuerda que durante el mandato de Carles Puigdemont "han crecido los barracones, las embajadas y las listas de espera" y pone de ejemplo que el incremento del presupuesto en el Departamento de Raül Romeva (exconseller de Asuntos Exteriores) fue de 44 millones de euros, mientras que los recursos para guarderías es de cero euros: "Me parece escandaloso".

"Estamos perdiendo tiempo en hablar del 1714 y nos estamos olvidando del 2114, que es probablemente la fecha que verán los niños que nacen hoy en España. Hay partidos que están en 1714 y reinventando la historia, y nosotros pensando ya en 2114. Estamos perdiendo tiempo, dinero y amigos con el procés, que hay que cerrarlo ya", ha indicado.

Considera que los independentistas "viven en Matrix", "viven en un micromundo que no responde a la realidad" y recuerda que "los que han provocado que las empresas se marchen, no van a hacer que vuelvan".

"Hay que hacer que vuelva el sentido común, las empresas, el turismo y hacer de Cataluña lo que siempre ha debido ser, uno de los motores de España", ha concluido.