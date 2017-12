Arrimadas culpa al bipartidismo de haber puesto el Gobierno en manos del nacionalismo que busca destruir España

La líder de Ciudadanos en Cataluña y candidata a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha culpado al bipartidismo de PP y PSOE de haber puesto en las últimas décadas el Gobierno "en manos" de los partidos nacionalistas cuyo objetivo es "destruir España".

"No hay que darle la varita mágica a los partidos nacionalistas" ni "darle la oportunidad de definir un país en el que no creen", ha advertido en los Desayunos de Europa Press.

"Cuando uno quiere destruir España --ha proseguido-- no creo que sea el socio más adecuado para poner en sus manos el Gobierno de España" con pactos consistentes en "mirar hacia otro lado" y "tapar ciertas cosas de ambos partidos", en una alusión implícita a la corrupción y a la financiación ilegal.

"Todos como país deberíamos asumir que los Gobiernos de España han cometido inmensos errores", ha subrayado Arrimadas, que propone "rebatir" las tesis del nacionalismo y construir un relato ilusionante de país, porque España es "un gran país", en lugar de "salir a pactar con los nacionalistas".

"Al final si uno no reforma España, no rebate, no ilusiona, uno se despierta un día y ve que han declarado la independencia" en una Comunidad Autónoma, ha advertido, por lo que ha instado a "no tener complejos a la hora de rebatir al nacionalismo".