Xavier Trias dice que no tiene ni se ha beneficiado de dinero en el extranjero y que no dimitirá

El exalcalde de Barcelona y presidente del grupo municipal Demòcrata, Xavier Trias , ha asegurado este lunes que no se ha beneficiado nunca de un fondo ni de un dinero en el extranjero, tras las informaciones periodísticas que le vinculan a él y su familia con un 'trust offshore', y ha añadido: "No estoy dispuesto a dimitir por eso" .

