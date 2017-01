Vega de Seoane, sobre Cataluña: "Los empresarios huyen como de la peste de donde no se cumple la ley"

Presidente del Círculo de Empresarios

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha advertido este martes de que "los empresarios huyen como de la peste" de situaciones donde no se cumple la ley, como está ocurriendo en Cataluña, donde sus dirigentes, ha denunciado, "están incumpliendo las leyes", generando así inseguridad jurídica entre inversores y empresarios. Además, Vega de Seoane ha considerado que el actual sistema de pensiones no es sostenible, está "reventando", y para que no quiebre del todo habrá que buscar formas como subir la edad de jubilación o bajar las prestaciones.