Montoro confirma que España cerró 2016 con un déficit público del 4,33 %

En rueda de prensa para presentar los datos de ejecución presupuestaria del pasado año, Montoro ha detallado que el déficit estatal sin ayudas financieras fue del 2,52 % del PIB (2,73 % con ayudas), cuando el objetivo era del 2,2 %, y el de las comunidades autónomas, del 0,82 %, por encima del objetivo del 0,7 %.

La Seguridad Social cerró el ejercicio con un déficit del 1,62 % del PIB, por debajo del 1,7 % previsto, mientras los ayuntamientos registraron un superávit del 0,64 % del PIB cuando estaba previsto equilibrio presupuestario. En 2016, los ingresos ascendieron a 421.672 millones de euros, un 1,4 % más que el ejercicio anterior, de los que 247.160 millones correspondieron a impuestos, un 1,7 % más.

Montoro ha reconocido que no se ha cumplido la previsión de ingresos "porque la reducción de impuestos ha tenido más intensidad de la inicialmente prevista" al tiempo que ha recordado que "por eso decidimos no gastar más", con el adelanto del cierre del ejercicio presupuestario y el acuerdo de no disponibilidad, que ha supuesto el ahorro de 4.675 millones de euros. Por su parte, los gastos crecieron un 0,3 %, hasta los 472.248 millones de euros, en parte por la devolución de la paga extra de 2012 a los funcionarios, aunque el ministro ha subrayado que se está "haciendo un esfuerzo de contención de gasto público muy importante".

En cuanto a la deuda pública, el ministro ha subrayado que al cierre del pasado año suponía el 99,4 % del PIB, con lo que se cumple el objetivo presupuestario de no superar el 100 %. Montoro ha destacado que el pasado año cumplieron el objetivo de déficit del 0,7 % del PIB once comunidades autónomas y que el desfase global fue del 0,82 %, por debajo del 1,74 % del ejercicio anterior.

Ha considerado que los nuevos recursos que se han puesto a disposición de las comunidades autónomas se "han destinado a reducir el déficit público", lo que en su opinión desmiente las acusaciones de que "no había control de las comunidades autónomas". El déficit de la Administración central está en línea con lo previsto, ha explicado el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, porque contaba con el superávit de los ayuntamientos y porque se ha visto lastrado por operaciones de la banca.

En cuanto al déficit de la Seguridad Social, según Montoro, se debe a las subidas de las pensiones, y ha avanzado que este año "los ingresos del sistema de pensiones crecerán más que los gastos". Montoro ha apuntado que ahora hay que "seguir en esa senda de reducción para 2017", cuyo objetivo es del 3,1 % del PIB, para "garantizar que este año es el último que España va a estar en procedimiento de déficit excesivo". Asimismo, se ha mostrado convencido de que los compromisos presupuestarios adquiridos, como la subida del sueldo a los funcionarios, "tiene encaje en la prioridad de seguir reduciendo el déficit".