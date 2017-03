Luis de Guindos: "La independencia de Cataluña no se va a dar, no se lo creen ni los soberanistas"

Ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis de Guindos, no ha querido entrar a valorar la sentencia del TSJC que condena a Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobediencia, pero sí que se ha mostrado convencido de que no va a haber independencia de Cataluña, "no se lo creen ni los soberanistas".