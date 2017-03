Los estibadores piden a los partidos que retiren el Decreto de reforma del sector de la estiba

Las secciones de estibadores de CCOO y UGT han confirmado que la negociación con los empresarios está paralizada y por tanto mantienen sus paros parciales para la próxima semana. Ernesto Gómez de UGT espera que los grupos de la oposición tumben el decreto que presenta el Gobierno y se empiece a hablar de empleo.

"No hay ningún avance. Lo que hay es una nota firmada por el propio presidente del Consejo Económico y Social el martes que dice claramente que se van a establecer unas negociaciones donde la voluntad sería que se respetaran los empleos. Las declaraciones de buenas intenciones no son exigibles en ningún sitio, no son ley ni norma jurídica, por lo tanto, eso no vale", ha afirmado.

Podemos ha confirmado que apoya a los estibadores en esos paros y piden que se haga un nuevo decreto.