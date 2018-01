Juncker dice que si Reino Unido sale de la UE, Bruselas facilitaría su vuelta

"Incluso si nos deja, estamos dispuestos a facilitar el regreso como está ya previsto en el artículo 49" del Tratado de la Unión Europea (TUE), señaló en un debate en el pleno de la Eurocámara sobre la presidencia búlgara rotatoria el presidente del Ejecutivo comunitario.

Juncker, que ya apoyó ayer en el mismo hemiciclo las palabras del líder del Consejo Europeo, Donald Tusk, sobre la opción de la reversibilidad del proceso de "brexit", aprovechó para volver a insistir en la idea de que "si el pueblo, si el Parlamento británico, quiere cambiar de opinión", en la UE están "perfectamente dispuestos" a aceptarlo de buena gana.

"¿No fue el propio David Davis quien dijo: 'si una democracia no puede cambiar de idea, deja de ser una democracia'?", recordó este martes Tusk, quien ya había declarado en otras ocasiones que sigue "soñando" con que la salida del Reino Unido de la Unión Europea es reversible.

El presidente de la Comisión Europea quiso ahondar en la opción de que a través de un nuevo referéndum británico se dé marcha atrás en la salida de la UE prevista para la primavera de 2019 a pesar de que en Londres esa idea "ha sido recibida con irritación", señaló.

Recientemente, el exlíder del eurófobo Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), Nigel Farage, y gran alentador del "brexit" abrió la puerta a celebrar un segundo referéndum.

A esa hipótesis, que desde hace tiempo defiende también el ex primer ministro británico Tony Blair, se sumó también la pasada semana el exlíder del Partido Liberal Demócrata Nick Clegg, si bien el ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, aseguró hoy en una entrevista publicada en el diario "The Guardian" que "no debería haber un segundo referéndum".