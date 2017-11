Fernández Ordoñez cree que la crisis se hubiera atajado antes con más recursos públicos

Además, ha advertido de que en España todavía hay un riesgo "muy alto" de que se produzcan nuevas crisis bancarias, debido a que el incremento del capital que se exige a los bancos "ha sido mínimo", y ha abogado por elevar la aportación de los accionistas de los bancos con el fin de que los contribuyentes no paguen futuros rescates.

"Nos quedaríamos todos mucho más tranquilos", ha advertido durante su comparecencia en la Comisión del Congreso, que investiga el origen de la crisis financiera y el rescate bancario, y en la que la mayoría de los partidos le han acusado de no responder con responsabilidad ante la crisis financiera.

Fernández Ordoñez, que fue gobernador del Banco de España de 2006 a 2011, ha aseverado que fue de los "pocos" que anticiparon en 2003 la burbuja inmobiliaria, aunque ha reconocido que no supo ver la magnitud de la crisis económica y financiera posterior.

"Se hicieron mal muchas cosas y no se vieron muchas cosas que ahora vemos todos", ha puntualizado, al tiempo que ha advertido de que la reconversión de las Cajas de Ahorros debería haberse realizado durante los períodos de expansión, ya que hubo doce años de "euforia" en la que "todos participaron".

Ha alabado la actuación del gobierno socialista en la reforma de la Ley estatal de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) frente al Ejecutivo anterior, presidido por el popular José María Aznar (1996-2004), "que no hizo nada". En cuanto a la salida a Bolsa de Bankia, ha defendido la actuación del Banco de España y ha dicho que la entidad supervisora no podía oponerse, porque según la ley sólo podía hacerlo si encontraba razones suficientes que no aconsejaran el "salto" al parqué y ése no era el caso en ese momento.

Al respecto, ha dicho que en 2011 era factible que la Caja aumentara su capital, al tiempo que ha aseverado que "hoy es un proyecto muy sólido", tras la inyección de capital recibida y el cambio de gestor. Volviendo al rescate, Ordóñez ha asegurado que de no haberse producido, los dos grandes bancos españoles (Santander y BBVA) y la primera Caja (La Caixa) hubieran sufrido mucho más.

En sus respuestas a los miembros de la comisión parlamentaria de investigación de la crisis financiera y económica, explicó que la reestructuración del sector financiero español se hizo bien, sin afectar a las grandes entidades y justificó que el Banco de España actuó siempre de forma "suave" y "sin alarmar".

También quiso destacar la importancia que tuvo en la crisis la gran cantidad de beneficios que tenía la banca, que les permitió utilizar una parte para dotar más provisiones y constituyó una auténtica "línea de resistencia" y evitó quiebras."Mientras sean los bancos los que generan el dinero, el supervisor tiene que asegurarse de que los bancos están en buena situación", dijo.

"El dinero es muy importante y a los bancos hay que tratarlos con muchos cuidado", pues "como vayan mal, vamos mal todos". Ordóñez explicó que, pese a todo, en España "aún no hemos resuelto el problema de la resolución" de entidades y "creo que no lo haremos nunca".

A su juicio, lo importante es "impedir que haya accidentes" pues, "una vez que se han producido, no querer poner dinero" a la larga sale mucho más costoso que ponerlo. También quiso desmentir que recibiera en ningún momento presiones políticas de ningún tipo, y explicó que "quien esté en un órgano independiente no debe pertenecer a un partido".

En este sentido, desmintió las afirmaciones de uno de los diputados que le acusó de ser el primer gobernador del Banco de España con carné de un partido político, y aseguró que se dio de baja del PSOE en 2000, varios años antes de ser nombrado, aunque admitió que nunca hasta ahora se había molestado en aclarar este extremo.