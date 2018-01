Dirección y comité de empresa de Opel retoman las negociaciones del convenio

Así lo han indicado en una comparecencia ante los medios de comunicación la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón; la presidenta del comité de empresa, Sara Martín, y el director general de Opel España, Arturo Cobo.

Las negociaciones llegaron a un punto de inflexión después de que este fin de semana los sindicatos anunciaran su decisión de suspenderlas, ante la negativa de empresa a tratar los puntos que habían llevado a la mesa de negociación, y que la dirección de la empresa respondiera anunciando que frenaba el plan del nuevo Corsa y descartaba más inversiones en la planta de Figueruelas (Zaragoza).

Este jueves, una representación del Gobierno de Aragón, con su presidente, Javier Lambán, a la cabeza, ha mantenido una reunión por la mañana con varios directivos de la compañía automovilística. Al encuentro han asistido el vicepresidente de Manufacturas Opel/Vauxhall, Remi Girandon; el director general de Opel España y director de la planta de Zaragoza, Antonio Cobo, y el director de Recursos Humanos, Carlos Iglesias.

Por la tarde, el Gobierno de Aragón también ha mantenido un encuentro con miembros del comité de empresa, con el fin de facilitar un acercamiento entre las partes. Después de estar cerca de una hora hablando con los sindicatos, el Ejecutivo de Lambán ha logrado que las dos partes se sentasen a hablar en una nueva reunión en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, en la que han acordado retomar las conversaciones sobre el convenio. De esta forma, este viernes volverán a la mesa negociadora.

El director general de Opel España, Antonio Cobo, ha remarcado que la firma "necesita volver a la rentabilidad lo antes posible". Para ello, ha subrayado que la compañía sólo invertirá en aquellas plantas y productos que tengan "rentabilidad" y que sean "competitivos". Ha evidenciado que sin esto la marca no sería rentable ni tendría "futuro".

"El invertir sólo en plantas que sean competitivas es el único camino para poder mantener los puestos de trabajo y para garantizar el futuro a toda nuestra gente, no hay otro camino". Ha recordado que las dos partes no han podido alcanzar un acuerdo sobre el convenio en el tiempo que PSA les había dado, lo que ha llevado al grupo francés a tomar la decisión de no hacer inversiones en la factoría zaragozana.

Ha destacado la preocupación que Javier Lambán y Marta Gastón han mostrado por el impacto que puede tener para la planta esta situación. "Les hemos explicado el esfuerzo que estamos haciendo por llegar a un acuerdo, lo queremos, siempre lo hemos querido, en los términos que necesita la compañía para poder mantener el empleo".

Cobo ha apuntado que la situación es "difícil", ya que se están tomando "decisiones" en la compañía y es necesario moverse "rápido". Además, ha agregado que han atendido la petición del Gobierno de Aragón y han aceptado tratar los cinco puntos que los sindicatos acordaron y presentaron a la dirección de empresa como base de la negociación.

Ha precisado que estos cinco puntos se tratarán con el fin de cerrar un acuerdo "con un convenio competitivo" que se pueda ofrecer "lo antes posible" a PSA. "A partir de mañana, nosotros, como siempre ha sido así, reanudaremos y participaremos en las discusiones y en la negociación de lo que queremos que sea el cierre de este convenio para garantizar el futuro de la planta".

La presidenta del comité de empresa, Sara Martín, ha agradecido la intervención del Gobierno de Aragón. Ha sostenido que el impedimento que tenían para continuar con la mesa de negociación no era otro que la empresa aceptara hablar de los cinco puntos que habían presentado y que diesen algo más de tiempo.

Ha dicho textualmente las palabras que la empresa ha utilizado para aceptar su petición: "Podemos responder a cada uno de los cinco puntos siempre y cuando formen parte de un acuerdo de competitividad".

Ante esto, Sara Martín ha apuntado que, para el comité de empresa, este jueves no era el día de hablar "en profundidad" de esos cinco punto. "Creemos que si la empresa manifiesta su voluntad de incluirlos en el acuerdo los hablaremos donde tiene que ser, que es en la fábrica".

Por ello, tras un receso, los representantes de los trabajadores han decidido restablecer la mesa de negociación y han quedado para una nueva reunión este viernes, a lo largo de la jornada. La dirección ha puesto el límite para conseguir un acuerdo próximo al día 29 de enero. Ha recalcado la disposición, como "siempre", del comité de empresa de lograr firmar un nuevo convenio.

La consejera de Economía, Marta Gastón, ha destacado la preocupación del Gobierno de Aragón ante la importancia que para la economía aragonesa tiene la planta zaragozana. Ha deseado que las partes lleguen "en breve" a un acuerdo.

Ha recordado que, ante el punto de inflexión al que dirección y comité han llegado en las negociaciones esta semana, el Ejecutivo ha tenido que sentar a las partes para intentar desbloquear la situación, aunque siempre desde una perspectiva "institucional" y sin posicionarse por ninguna de las partes.

En nombre del Ejecutivo autonómico, Gastón ha agradecido la buena disposición mostrada por ambas partes y su rápida respuesta ante la convocatoria de reunión realizada el miércoles desde el Gobierno de Aragón.

En las reuniones previas con cada una de las partes, el presidente de Aragón ha instado tanto a la dirección como al comité a que pudieran sentarse de nuevo y tratar los cinco puntos puestos sobre la mesa en la negociación del convenio. En la reunión conjunta, Lambán ha ofrecido a ambas partes el apoyo que puedan necesitar para reanudar las negociaciones.

Tanto la dirección como el comité de empresa han agradecido al Gobierno de Aragón su iniciativa para desbloquear la situación y reanudar las conversaciones que habían quedado en punto muerto y se han mostrado dispuestos a dar todo por su parte para alcanzar un acuerdo.

Los sindicatos acordaron cinco puntos prioritarios en la negociación del convenio colectivo de Opel. El primero es que haya un plan industrial que ponga la planta de Figueruelas a plena capacidad en las dos líneas y con tres turnos productivos.

El segundo es que los trabajadores nacidos en 1957 amplíen su contrato de relevo con carácter retroactivo al 1 de enero de 2018. El tercero que los empleados que han abandonado la fábrica en estos meses, alrededor de 170, vuelvan a ser contratados.

En cuarto lugar reclaman un plan de rejuvenecimiento de la plantilla y que afecte a los trabajadores nacidos en los años 1958 1959 1960 y 1961 y con salidas pactadas a los 61 años. El quinto punto y el último es que las condiciones laborales de los empleados de niveles 6 y 7 estén pactadas y dentro del convenio colectivo.