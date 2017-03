Dijsselbloem se niega a disculparse por decir que los países del sur gastan el dinero en "alcohol y mujeres"

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem , se ha negado este martes en varias ocasiones a disculparse por sus comentarios en una entrevista en la que afirmó que los países del Sur no pueden gastarse el dinero en "licor y mujeres" y después "pedir ayuda" , y se ha defendido argumentando que el comentario explicaba su opinión sobre la solidaridad.

"No, ciertamente no", ha enfatizado el ministro de Finanzas holandés al ser preguntado por esta cuestión por el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun. "No es lo que dije", ha añadido, para después mostrar su sorpresa por el hecho de que la prensa española haya recogido estas afirmaciones "por alguna razón".

"Mi declaración es para dejar absolutamente claro lo que significa la solidaridad para mí. Soy socialdemócrata y valoro mucho el principio de solidaridad dentro de una sociedad, dentro de Europa. Pero siempre debe venir con compromisos y esfuerzos", ha argumentado ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara.

El presidente del Eurogrupo ha señalado que es necesario "asumir la responsabilidad" de cumplir con el marco fiscal pactado por la Unión Europea y "hacer todos los esfuerzos posibles" para "fortalecer tu propia economía" antes de pedir solidaridad.

La polémica surge por las palabras del holandés en una entrevista en el diario alemán 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'. "Como socialdemócrata considero la solidaridad extremadamente importante. Pero quien la exige, también tiene obligaciones. No puedo gastarme todo mi dinero en licor y mujeres y a continuación pedir ayuda. Este principio se aplica a nivel personal, local, nacional e incluso a nivel europeo", opinó.