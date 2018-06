Cuatro de cada 10 empresas españolas asegura padecer el absentismo laboral injustificado o el presentismo

El informe, realizado en colaboración con la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT),FREMAP, la Universidad Carlos III de Madrid, la UNED y Sánchez de León Abogados, muestra que la tasa de absentismo, entendida como el porcentaje de horas no trabajadas (sin contar vacaciones, festivos ni horas perdidas debido a los ERTEs), ha repuntado hasta el 5% entre 2014 y 2017, con lo que ha crecido un 21% en estos tres años, situándose en máximo histórico y superando la tasa más alta, registrada en 2007 (4,95%).

La tasa de absentismo por Incapacidad Temporal (IT), por su parte, ha crecido en el último año un 4%, lo que la sitúa en el 3,58%, lejos aún del máximo marcado en 2007 del 3,85%. Asimismo, la tasa de absentismo por otros motivos distintos a la IT no solo no se redujo en los años de crisis económica, como sí lo hizo el absentismo por IT, sino que registró pequeños aumentos interanuales. En 2017 se ha estabilizado en el 1,42%.

Por sectores de actividad, la tasa de absentismo total en 2017 es del 5,1% en el sector servicios (un 4,2%en 2013 y un máximo del 5,1% en 2007), por lo que iguala en el último año su máximo histórico; el 5,1% enla industria (un 4,2% en 2013 y un máximo del 5,5% en 2007); y el 3,4% en la construcción (un 3,1% en 2013 y un máximo del 3,6% en 2008).

En el periodo analizado (2000-2017) destaca el sector de la construcción por una tasa de absentismo muy inferior al resto, así como por una menor subida en 2014 y 2015 y una leve reducción en 2016 frente a lasubida en los otros dos sectores. Sin embargo, en 2017 aumenta más que en los otros dos sectores, muy probablemente impulsada por la recuperación de la actividad en este sector.

La tasa de absentismo por IT se reduce notablemente entre 2007 y 2013, especialmente en el sector dela industria, llegando a situarse en 2013 en niveles incluso inferiores a los del año 2000 tanto en este sector como en el de la construcción, y se queda en el mismo nivel en el caso del sector servicios.

Sube en todos los sectores

En 2014 repunta levemente en los tres sectores. En 2015 y 2016 experimenta una fuerte subida en servicios e industria, y una subida muy moderada en la construcción. En 2017 sube en los tres sectores,destacando la construcción con una mayor subida porcentual.

Del total de los procesos de baja por IT en 2017, el 86,36% se derivan de contingencia común (accidente no laboral o enfermedad común). Y el 13,64%, de las de origen profesional (accidentes de trabajo o enfermedades profesionales).

La incidencia de los procesos disminuye en función de la edad, de forma que en el grupo de hasta 34 años, se alcanza el mayor índice (33,64 en hombres y 41,33 en mujeres). Sin embargo, el índice de días de baja se incrementa considerablemente a medida que aumenta la edad. Los mayores de 49 años alcanzan el mayor índice con 1.692 días de baja por cada 100 hombres y 2.237 días por cada 100 mujeres.

En cuanto al absentismo por Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC), en 2017 se han producido 4.625.484 procesos de ITCC, un 8,30% más que en 2016, cuando la población media protegida ha crecido solo un 3,69%, hasta los 16.742.749 trabajadores.

En ese mismo ejercicio, el gasto en prestaciones económicas por ITCC, a cargo de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y de las entidades gestoras de la Seguridad Social ascendió a 6.653,81 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 11% respecto a 2016.