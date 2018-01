Bruselas abre la puerta a que el Reino Unido siga en la Unión Europea

Los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, abrieron hoy las puertas a que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea (UE), en un contexto en el que cada vez más voces reclaman un segundo referéndum sobre el "brexit".

"Salvo que se produzca un cambio en el corazón de nuestros amigos británicos, el 'brexit' se convertirá en una realidad -con todas sus consecuencias negativas- en marzo del año que viene. Nosotros, aquí en el continente, no hemos tenido un cambio en el corazón. Nuestros corazones siguen abiertos a vosotros", señaló Tusk en la red social Twitter.

El presidente del Consejo, institución que representa a los Estados de la UE, resumió así su primer discurso del año ante el Hemiciclo del Parlamento Europeo, reunido en sesión plenaria en Estrasburgo (Francia).

En su intervención, Tusk reclamó una "visión más clara" al Reino Unido ante la segunda fase de negociación, que describió como "la más difícil" del proceso y, para incidir en la idea de enterrar la salida británica de la UE, citó al propio ministro británico para el "brexit", David Davis.

"¿No fue el propio David Davis quien dijo: 'si una democracia no puede cambiar de idea, deja de ser una democracia?", lanzó Tusk, quien ya había declarado en otras ocasiones que sigue "soñando" con que la salida del Reino Unido de la Unión Europea es reversible.

En la misma línea que el presidente del Consejo se expresó el máximo mandatario de la Comisión Europea, quien en el mismo foro mseñaló que aún puede evitarse la separación entre Londres y Bruselas, que debería cerrarse para marzo de 2019.

"El presidente Tusk ha hecho algunos comentarios sobre el 'brexit'. Ha dicho que nuestras puertas se mantienen abiertas. Espero que se escuche claramente en Londres", dijo Juncker.

Recientemente, el exlíder del eurófobo Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), Nigel Farage, y gran alentador del "brexit" abrió la puerta a celebrar un segundo referéndum.

A esa hipótesis, que desde hace tiempo defiende también el ex primer ministro británico Tony Blair, se sumó también la pasada semana el exlíder del Partido Liberal Demócrata Nick Clegg, si bien el ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, aseguró hoy en una entrevista publicada en el diario "The Guardian" que "no debería haber un segundo referéndum".