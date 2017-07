Amazon lanza los primeros descuentos para la cuenta atrás del Prime Day 2017

Según ha informado la compañía, como novedad de este año los clientes podrán disfrutar de 30 horas de compras, que empezarán el 10 de julio a las 18.00 horas y terminarán el martes 11 a las doce de la noche.

Para calentar motores, Amazon ha organizado desde hoy descuentos y promociones especiales en una selección de productos para dar la bienvenida al gran día de ofertas.

Así, los clientes Prime de Amazon.es encontrarán todo tipo de promociones y ofertas exclusivas en servicios como Prime Video, Amazon Pantry, Suscríbete y Ahorra, Amazon Familia o el servicio de entregas ultra-rápidas Prime Now, disponible en Madrid, Barcelona y alrededores, según ha detallado.

Por categorías, entre las ofertas Prime Day, los clientes Prime que vean un episodio o una película en Prime Video entre el 5 y el 11 de julio recibirán un código promocional de 5 euros que podrán canjear en compras a partir de 35 euros.

O en el servicio Prime Now, los usuarios que no hayan probado este servicio de entrega ultra-rápida, podrán ahorrar hasta 20 euros en compras de Prime Now, beneficiándose de diez euros de descuento en su primera compra de más de 50 euros entre el 5 y 10 de julio, entre otras ofertas.

En Amazon.es también se podrá encontrar hasta un 15% de descuento en una selección de productos de alimentación y bebidas; y más descuentos en determinadas marcas de categorías como bebé, belleza y cuidado personal, electrónica, deportes, cocina y moda.

Durante el Prime Day, la empresa ofrecerá dos tipos de ofertas, todas exclusivas para clientes Amazon Prime: las ofertas flash, con una duración máxima de 8 horas; las ofertas del día, disponibles a partir del 10 de julio desde las 18.00 horas de la tarde hasta medianoche, y las del 11 de julio estarán disponibles durante todo el día.