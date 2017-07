Amazon se cae nada más empezar su Prime Day

A las 18:00 del lunes 10 de julio empezaba el Prime Day del portal de comercio electrónico Amazon. Minutos después del inicio del evento, el portal se ha caído ante la alta demanda de usuarios en busca de descuentos y promociones especiales.

"Lo sentimos. Un error ha ocurrido cuando hemos tratado de procesar tu solicitud. Estamos trabajando en el problema y esperamos resolverlo pronto. (...) Sentimos el inconveniente". Ese es el mensaje de error que notificaba la página web de Amazon cuando se intenta acceder a ella, por la alta demanda de usuarios en sus servidores.

El evento, que termina el martes 11 de julio a las doce de la noche, es la tercera edición anual del Prime Day, con exclusivas para clientes Amazon Prime de 13 países, los usuarios premium de la plataforma.

Hay todo tipo de promociones y ofertas exclusivas en servicios como Prime Video, Amazon Pantry, Suscríbete y Ahorra, Amazon Familia o el servicio de entregas ultra-rápidas Prime Now, disponible en Madrid, Barcelona y alrededores, según han detallado.

También hay descuento en el servicio Prime Now, los usuarios que no hayan probado este servicio de entrega ultra-rápida, podrán ahorrar hasta 20 euros en compras de Prime Now, beneficiándose de diez euros de descuento en su primera compra de más de 50 euros entre el 5 y 10 de julio, entre otras promociones.

Durante el Prime Day, la empresa ofrece dos tipos de ofertas, todas exclusivas para clientes Amazon Prime: las ofertas flash, con una duración máxima de 8 horas; las ofertas del día, disponibles a partir del 10 de julio desde las 18:00 horas de la tarde hasta medianoche, y las del 11 de julio, que estarán disponibles durante todo el día.