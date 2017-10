Unas 1.300 pymes han trasladado su sede social fuera de Cataluña por el desafío independentista

Unas 1.300 pymes han decidido hasta ahora trasladar su sede social fuera de Cataluña, lo que supone un 1% de las empresas catalanas de hasta 250 trabajadores, mientras que otro 2,2% se lo plantea, según una encuesta de Pimec sobre el impacto del debate político en el tejido empresarial.

La encuesta, realizada entre el 14 y el 18 de octubre, revela que el 79,3% de las empresas no tiene en mente cambiar su domicilio social, un 15,7% señalan que no lo saben y un 1,8% no contesta. Según el sondeo, el 65% de las pymes catalanas asegura también que el debate político actual no les afecta económicamente, frente a un 34% que asegura que sí que les ha impactado negativamente y a un 1% que afirma que le ha ido bien.

Esta inquietud ha llevado a un 11% a afirmar que ya ha abierto cuentas bancarias fuera de Cataluña y a un 13% a decir que lo piensa hacer, mientras que un 23% siente inquietud financiera pero no abrirá cuentas fuera y un 54% no se siente inquieto en absoluto.

El presidente de la patronal Pimec, Josep González, ha reclamado diálogo a los políticos para evitar que el debate político dañe aún más la economía catalana y ha sido especialmente crítico con el Gobierno del PP, al que ha reprochado que haya aprobado una norma para facilitar la salida de sedes sociales de empresas y "estimular" así el "desplazamiento" de la economía de Cataluña.