¿Por qué el 4 de mayo se celebra el 'Día de Star Wars'?

Desde hace ya varias décadas, el 4 de mayo es el 'Día de Star Wars', fecha señalada con multitud de celebraciones en distintos países. Sin embargo, su origen poco tiene que ver con la saga.

El 4 de mayo de 1979, varios miembros del Partido Conservador de Reino Unido felicitaron a Margaret Thatcher tras convertirse en la primera ministra del país. Lo hicieron a través del periódico London Evening News con un claro mensaje: "May the 4th Be With You, Maggie" ("Que la fuerza te acompañe")