MUERE LA LEYENDA DEL ROCK, CHUCK BERRY El mundo de la música lamenta la muerte de Chuck Berry y le despide en las redes sociales Las reacciones a la muerte de Chuck Berry no se han hecho esperar y, a través de Twitter y comunicados, el mundo de la música se ha despedido de la 'leyenda del Rock'. Agencias | Madrid | Actualizado el 19/03/2017 a las 11:44 horas Chuck Berry durante su actuación en 'Les Legendes Du Rock and Roll' (2008) / Getty

Chuck Berry, una leyenda del Rock, falleció anoche en su casa a los 90 años, según informó la Policía del condado de St. Charles, en Misuri (EE.UU.). Mick Jagger, en una serie de tuits, dio las gracias a Berry por su "música inspiradora", que dio vida a su sueño y al de muchos otros "de ser músicos y artistas", mientras que su compañero en The Rolling Stones Keith Richards subrayó en un comunicado: "¡Una de mis grandes luces se ha apagado!". Por su parte, Bruce Springsteen lamentó en Twitter la "tremenda pérdida de un gigante", al definir a Berry como "el mejor" guitarrista y escritor de rock & roll que haya existido jamás. Y en un comunicado, el Salón de la Fama del Rock & Roll destacó que la música y letras de Berry "capturaron la esencia de la vida adolescente de 1950", al anotar que "influyó a todos los que cogieron una guitarra después de él".

I am so sad to hear of Chuck Berry's passing. I want to thank him for all the inspirational music he gave to us. 1/3 pic.twitter.com/9zQbH5bo9V — Mick Jagger (@MickJagger) 18 de marzo de 2017

Chuck Berry was rock's greatest practitioner, guitarist, and the greatest pure rock 'n' roll writer who ever lived. — Bruce Springsteen (@springsteen) 18 de marzo de 2017

"One of my big lights has gone out.”

- Keith, 3/18/17 pic.twitter.com/I86dHlvN5W — Keith Richards (@officialKeef) 19 de marzo de 2017

Just let me hear some of that rock 'n' roll music any old way you use it I am playing I'm talking about you. God bless Chuck Berry Chuck 😎 pic.twitter.com/XmwmaGzGpL — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 18 de marzo de 2017