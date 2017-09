Manuel Carrasco no podrá actuar en Las Ventas si no llegan este martes los permisos

La organización del concierto que el cantante Manuel Carrasco tiene programado para el próximo viernes en Madrid ha advertido de que no podrá celebrarse si este mediodía no han recibido los permisos de la Comunidad sobre la idoneidad de la plaza de toros de Las Ventas.

Según ha informado en un comunicado GTS -empresa organizadora del concierto-, la actuación deberá suspenderse si antes de las 12.00 horas no llegan estos permisos ya que está programado el inicio del montaje. La empresa ha lamentado la situación porque este concierto "estaba pensado como el broche de oro que los fan de Manuel Carrasco merecen tras la exitosa gira que le ha llevado a recorrer la geografía española con su tour Bailar el Viento y del que han podido disfrutar más de 370.000 personas en España, durante estos 18 últimos meses".

GTS dice que ha querido hacer público el asunto ante la falta de respuesta a pesar de haber cumplido todos los protocolos y requisitos y por "respeto" a los fan de Manuel Carrasco y a toda persona que haya adquirido una entrada para este concierto, así como para no causar un perjuicio mayor.

Aunque para la organización y el artista, la seguridad del público asistente es, sin duda, prioritario y no cuestionan "las decisiones que las personas u organismos competentes de evaluar tal seguridad pudieran tomar", indican que no es aceptable no haber recibido respuesta concreta por parte de las instituciones responsables. En caso de que no lleguen los permisos y no se celebre el concierto, se devolverán los importes abonados por las entradas compradas a todos los asistentes, ha indicado la organización.

Asímismo, la cantante Vanesa Martín comunica a través de su cuenta de Twitter del mismo problema que su compañero de profesión Manuel Carrasco. Vanesa tiene programado un concierto en Las Ventase para el 16 de septiembre y según explica la artista tampoco ha recibido la comunicación oficial ni de la Comunidad de Madrid ni del Ayuntamiento que confirme o desmienta que la plaza de toros de Las Ventas cuenta o no con los requisitos o condiciones necesarios para la celebración de un concierto.