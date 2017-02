Use Lahoz: "Los lectores que tengo son mi orgullo"

'Los buenos amigos' | Destino

Afronta Use Lahoz el lanzamiento de su nueva novela con la responsabilidad de que cada una de sus obras anteriores ha resultado premiada, la última con el premio Primavera de Novela en 2013, por 'El año en que me enamoré de todas'. El vértigo, sin embargo, lo deja aparcado y asegura no escribir presionado porque "cuando uno se sienta a escribir no piensa en temas externos a la historia".