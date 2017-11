Juan Ramón Lucas y Sandra Ibarra: "Queremos convertir en noticia a quienes se curan de cáncer"

Lo ha escrito Juan Ramón Lucas, con formato de entrevistas, aunque el perfume de Sandra Ibarra lo inunda todo. Desde la idea -no en vano nace de su escuela de supervivientes- hasta su experiencia -dos diagnósticos de leucemia superados- pasando por el prólogo del libro en el que Sandra desnuda su alma para contar que "no consiste sólo en superar el cáncer, sino en fortalecer lo que te ayuda a conseguirlo".

Y es exactamente eso lo que transmiten las vidas de los 27 protagonistas del libro. A todos ellos les unen un lazo anaranjado que se curva desde arriba para formar un corazón, la sonrisa que a fuerza de magia les ha sacado el fotógrafo Luis Malibrán y un hilo invisible que les une convirtiendo su lucha contra el cáncer en una forma de vida.

Por eso sus mensajes son tan potentes como el de Manuel: "Salí del hospital y me dije: no quiero que tengan fotos mías, quiero que me vean vivir", el de Karen: "El cáncer me habrá quitado muchas cosas, pero me ha dado mucho más de lo que me ha quitado. Me ha enseñado a vivir" o el de Cristina: "Tenemos dos vidas, yo estoy viviendo la que te das cuenta cuando sólo tienes una".

El final de la enfermedad no es el final de sus consecuencias

En España se calcula que viven millón y medio de supervivientes de cáncer y cada año se suman 100.000 más. "Nadie ha pensado hasta ahora en ellos -asegura Lucas- y en muchos casos quedan secuelas". "Muchas secuelas -añade Sandra- cognitivas, físicas, problemas óseos, infertilidad, muchas cosas que no se ven pero queremos que se vean. No existe una atención sanitaria específica para supervivientes. Empezamos a peregrinar por el sistema sanitario pero nadie sabe atendernos correctamente y queremos una formación sanitaria en atención primaria para que se atienda correctamente a los supervivientes".

Por eso el proyecto de la Fundación Sandra Ibarra, su escuela de supervivientes, pretende crear un registro para identificar pacientes y sus necesidades, para "convertir en noticia a las personas que se curan de cáncer". Y el primer titular de esa noticia es 'Diario de Vida', un libro que, asegura Juan Ramón Lucas, "va a emocionar a cualquiera que tenga apego a la vida, cualquiera que esté dispuesto a aprender de las experiencias de gente que vivía la vida de una forma y al pasar por la adversidad y superarla, la ve de otra forma, porque hay un montón de historias muy inspiradoras".

Un libro cien por cien solidario, que en sólo un día a la venta agotó toda la primera edición, que su inspiradora define como "un sueño cumplido tras haber podido profesionalizar el trabajo por donde me llevó la vida tras el segundo diagnóstico de cáncer" y que se resume en una frase de Jorge Font, otro superviviente: "la vida no se puede alargar, pero se puede ensanchar". La historia sigue.