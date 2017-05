Francisco Reyero: "Sin España no hay Eastwood como lo conocemos"

En 'Eastwood, desde que mi nombre me defiende' (Fundación José Manuel Lara), el autor sevillano apuesta una vez más por el análisis de personajes bajo una minuciosa mirada periodística. Esta vez se trata de Clint Eastwood , del que Reyero relata sus años en España grabando películas western de bajo presupuesto a las órdenes del italiano Sergio Leone. Un capítulo poco conocido de su vida que inesperadamente acabó convirtiéndole en leyenda viva de Hollywood .

'Eastwood, desde que mi nombre me defiende'

En 1964, Eastwood era un actor de poco nombre que a duras penas conseguía un contrato. Rechazado una y otra vez por las productoras, un golpe del destino en forma de propuesta poco atractiva acabó cambiando su vida para siempre. El director italiano, Sergio Leone, le ofreció trabajar en un western con localizaciones en España.

La grabación fue de lo más cutre y el actor jamás pensó que alcanzaría el éxito que finalmente tuvo. Tras la película, Eatwood leyó en la prensa que una tal 'Por un puñado de dólares' estaba arrasando en Europa. No imaginaba que esta fuera aquella cutre película de bajo presupuesto que grabó en nuestro país, puesto que nadie le avisó de que ese era finalmente el título de la cinta.

Esta es sólo una de las muchas anécdotas que el periodista y escritor, Francisco Reyero, recoge en su libro 'Eastwood, desde que mi nombre me defiende' (Fundación José Manuel Lara). Reyero ha viajado a escenarios donde transcurrió esta etapa de la vida del actor, la del 'spaghetti western', la que en principio le hizo tan conocido en Europa pero que no le valió para darse a conocer en su propio país. "Eastwood no era nada popular en su país por entonces. Era popular en Italia, España o Alemania, donde se estrenaron las películas", sostiene Reyero.

Con este libro y como ya hizo en anteriores títulos ('Sinatra: nunca volveré a ese maldito país' y 'Trump: el león del circo') el autor lleva a cabo un excelente trabajo periodístico en el que con la recogida de distintas piezas acaba analizando en profundidad al personaje.