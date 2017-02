Fernando Sánchez Dragó: "España ya no existe, esto se acabó"

'Shangri-La, el elixir de la eterna juventud' | Libros

Cumple 80 años. Se toma más de 40 pastillas diarias de diferentes componentes que le mantienen en un estado físico y mental envidiable. Su conversación es ágil y con enjundia, como siempre, y no duda en decir que España ya no existe, que "España es un buque en desguace. España está despiezada y no tiene arreglo. Hay infinidad de países a lo largo de la historia que han desaparecido, como Asiria, Babilonia o Mesopotamia. España ya no existe. Esto se acabó".