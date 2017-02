Federico Moccia: "Este libro ha sido muy doloroso para mí"

Seis años después de 'Tengo ganas de ti', las vidas de Step, Gin y Babi han cambiado mucho: los tres rozan la treintena y se enfrentan a la vida desde un punto de vista aparentemente más maduro. Ante todo, Moccia dice que ha querido contar "una historia que saliera desde el corazón", aunque admite que no ha sido fácil porque el peso de las otras dos partes le ha llevado a pensar en las expectativas de sus lectores. "No lo comparo con los anteriores. ¿Es mejor? ¿Es peor? Quizá hasta ahora era demasiado pronto, era demasiado doloroso o tenía que tomar una decisión que no quería", ha dicho este lunes durante la presentación de la novela en la Casa del Libro de Madrid.

A pesar de la madurez y de la tranquilidad que van experimentando los personajes en 'Tres veces tú', el amor el deseo y la culpa siguen muy presentes en esta historia. Quizá porque Federico Moccia conoce bien la química que ha enganchado tanto a miles de lectores. Este mismo lunes, durante su visita en Madrid, una chica "muy simpática" le ha reprochado que un amor tan grande pueda terminar en algún momento. El autor cree que, como en la vida real, "hay amores que se interrumpen y siempre una de las dos personas sufre muchísimo".

Moccia revela que, cuando terminó de escribir 'Tres veces tú', llevó el borrador a la que siempre ha sido su primera lectora, su hermana Valentina. Ella no quiso hacer ninguna valoración hasta acabar el libro. Fue entonces cuando le envió un mensaje a su teléfono móvil a las tres de la mañana: "Te odio. He estado llorando hasta el amanecer y he gastado muchos clínex. Estate dos o tres días sin hablarme, pero me ha gustado muchísimo".

El autor no piensa, de momento, en una cuarta parte para la saga porque está "volcado" en escuchar las opiniones de los lectores de 'Tres veces tú'. Aun así, no descartaría del todo un nuevo libro o nuevas historias sobre la trama principal, siempre que se dieran unos ingredientes determinados: "Requeriría una enorme pasión, que la historia me divirtiera y que me procurara placer escribirla", asegura Moccia, quien define el oficio de escritor como el de "alguien que roba con los ojos lo que tiene a su alrededor".

Confiesa el escritor italiano que le gustaría ver una adaptación cinematográfica de 'Tres veces tú' protagonizada por Mario Casas y María Valverde –como ya ocurrió con las otras dos partes de la saga-. De hecho, afirma que su nueva novela le daría "muchas posibilidades" a Casas porque "es más madura".

En España, más de tres millones de espectadores han visto las cinco películas que se han hecho basadas en sus historias. Un éxito parejo al de sus novelas, a pesar de que en su día fue rechazado por bastantes editoriales: "Pensaban que era una historia exagerada, violenta y poco creíble". El tiempo y el fenómeno boca-oreja le han dado la razón.