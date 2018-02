Antonio Fontana: "Escribo para descubrir qué pasa en la siguiente página"

La Fundación José Manuel Lara publica 'Sol Poniente'

No reconoce el autor su vida en esta novela aunque "hay cosas que sí he vivido están las calles donde yo me he criado, los primeros enamoramientos, pero no es mi vida". 'Sol Poniente' es un ejercicio de memoria tan pulido por el propio autor que al jurado del premio Málaga de Novela no le costó entregarle el galardón en 2017, destacando en su fallo "la intensidad lírica de la novela, su capacidad para conmover y su atmósfera luminosa, incluso cuando se trata de circunstancias dramáticas".