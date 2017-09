Julia Louis-Dreyfus y Donald Glover hacen historia en los premios Emmy

La actriz Julia Louis-Dreyfus ha recogido esta madrugada su sexto Emmy consecutivo por su trabajo en 'Veep', que no se baja del trono de la mejor comedia. Donald Glover ha subido dos veces al escenario gracias a 'Atlanta': mejor actor y mejor dirección de comedia, premio por el que pasa a la historia como primer afroamericano en tener este reconocimiento.

Julia Louis-Dreyfus ha roto todos los récords de los Emmy al conseguir su sexto premio consecutivo por 'Veep'. La serie de HBO, que termina la próxima temporada, sigue reinando en la categoría de comedia y recoge por tercera vez consecutiva este premio.

El triunfo de 'Veep' ha impedido que Donald Glover hiciera pleno con 'Atlanta'. Salvo el de mejor comedia, Glover recogió los galardones a mejor actor y mejor dirección de comedia, premio por el que pasa a la historia como primer afroamericano en tener este reconocimiento. "Me alegro de haber sido capaz de hacer historia, pero eso no es lo que estaba tratando de hacer... Sólo quería hacer una buena serie", ha dicho el actor al recoger su premio.

Pero Glover y Dreyfus no han sido los únicos en hacer historia esta noche. Lena Waithe se ha convertido en la primera mujer afroamericana en ganar el Emmy al mejor guión de comedia por el capítulo "Thanksgiving" de la serie de Netflix 'Master of None'. "Las cosas que nos hacen diferentes, ¡son superpoderes!", ha dicho Waithe al recoger el premio junto a Aziz Ansari.

Tampoco hay que olvidar que la comedia tiene otro nombre propio: 'Saturday Night Live'. Además de conseguir el premio al mejor programa de sketches y mejor dirección (Don Roy King), ha logrado que dos de sus actores recojan los Emmy a mejores secundarios: Kate McKinnon y Alec Baldwin, o lo que es lo mismo, Hillary Clinton y Donald Trump.