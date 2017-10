Javier Sierra, de periodista esotérico a escritor superventas

Con la frase "Grandes cosas están por llegar", que preside su página oficial, pareciera que Javier Sierra (Teruel, 1971) ya presagiara que ganaría esta noche el Premio Planeta más 'político' de los últimos tiempos.

"El fuego invisible" es su octava novela desde que en 1998 publicará su ópera prima narrativa, "La dama azul", a la que siguieron "Las puertas templarias" (2000), "El secreto egipcio de Napoleón" (2002) o "La cena secreta" (2004), con la que fue finalista del III Premio Ciudad de Torrevieja, que convocaba el ayuntamiento local junto con la editorial Plaza y Janés.

Precisamente, con la versión inglesa de "La cena secreta", "The Secret Supper", en 2006 se convirtió en el primero y hasta ahora único autor español que ha entrado en la lista de los diez más vendidos de Estados Unidos según The New York Times, en la que se situó en el puesto 6.

De esta novela, que se ha editado en casi medio centenar de países, Sierra ya lleva vendidos más de tres millones de ejemplares. A partir de "El ángel perdido" (2011), Planeta se convirtió en su casa editora, en la que también aparecieron "El maestro del Prado" (2013) y "La pirámide inmortal" (2014).

En paralelo a su trayectoria literaria, Sierra ha desarrollado una intensa actividad periodística en programas sobre esoterismo y misterios en publicaciones como Año Cero, Más allá de la ciencia, Revista de Arqueología, y en programas de televisión como "Cuarto milenio", "El arca secreta" o "El otro lado de la realidad".

Sierra es además autor de los ensayos "Roswell: secreto de Estado" (1995); "La España extraña" (1997), en colaboración con Jesús Callejo; "En busca de la Edad de Oro" (2000); "La ruta prohibida y otros enigmas de la Historia" (2007).