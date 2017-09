'Big Little Lies' se impone con rotundidad en los premios Emmy

'Big Little Lies' ha triunfado con rotundidad en los Emmy como la mejor miniserie del año en una edición de los premios en la que esta categoría estaba de lo más reñida al partir con tres favoritas: 'Feud', 'The Night of' y la ganadora, 'Big Little Lies'.

Con todo el equipo en el escenario, Reese Witherspoon ha sido la primera en agradecer el Emmy de 'Big Little Lies' a la mejor miniserie: "Poner a las mujeres al frente de sus propias historias y ¡hacedlas héroes de esas historias!", ha pedido en un discurso de lo más reivindicativo.

Laura Dern abrió la racha de premios para la miniserie de HBO. La actriz subió al escenario del Microsoft Theater de Los Ángeles para recoger el premio a la mejor actriz secundaria por su papel en 'Big Little Lies'. Lo mismo hizo, previo beso con Nicole Kidman, el actor Alexander Skarsgård, que le dedicó el galardón a su madre.

"Este premio pone luz sobre el abuso doméstico". Con este discurso ha recogido Nicole Kidman su primer Emmy como mejor actriz protagonista de miniserie por su trabajo en 'Big Little Lies'. Kidman también quiso dedicar su premio a su compañera Reese Witherspoon, también nominada en esa misma categoría. Jean-Marc Valée recogió el quinto Emmy de la serie, a la mejor dirección.

Riz Ahmed ha logrado arrebatarle el Emmy al mismísimo Robert De Niro por su trabajo en la miniserie de HBO 'The Night Of', el único premio que se ha llevado la ficción esta noche. "Guau. Es un tremendo honor ser reconocido frente a tantos actores a los que he visto y admirado a lo largo de los años", ha dicho Ahmed al recoger su premio.

En la categoría de TV Movie, 'Black Mirror' ha logrado dos premios para el capítulo "San Junipero": mejor guión y mejor TV movie.