El video del rapero 'Nach' dedicado al granadino que tuitea con los ojos, supera los tres millones de visualizaciones

"Fue una experiencia increible, vi el tuit de Santi y me extrañó. No miro todas las notificaciones pero esta sí que la vi. Me puse en contacto con él y fue estupendo saber que una persona se comunicaba a través de sus ojos. Para mi fue muy emocionante y me llegó muy dentro porque yo tuve una hermana con parálisis cerebral que murió a los 16 años y con la que nunca me pude comunicar. Ojalá este proyecto hubiera nacido antes", explicó Nach en la presentación de #TuitsAOjo.

Tanto Santi, que acudió expresamente desde Granada a la presentación, como Nach, saben que toda esta historia no hubiera sido posible sin la innovación, sin la tecnologia desarrollado por Irisbond, una empresa que según Fernando Jaúregui, CEO de la misma, es especialista en sistema de comunicación aumentativa y alternativa, basándose en el seguimiento ocular.

"Una empresa que lleva muchos años tratando de ofrecer una teconologia avanzada a las personas que tienen dificultades de comunicación y de movilidad reducida" y que ha presentado este proyecto en el reciente Mobile World Congress de Barcelona.

Jaúregui está muy satisfecho de esta triple alianza, "sobre todo de la relación con la Fundación ONCE", pero le gustaría que Santi y otras personas como él fueran capaces no sólo de comunicarse via Twitter sino también de poder acceder de la misma forma por ejemplo a Amazon y otras plataformas importantes. Porque cuando ésto sea posible, explicó Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, la discapacidad se habrá superado.

Emilio Pila, director estratégico de Twitter España, también compartió la emoción del proyecto y "aquel encuentro entre Santi y Nach en junio del año pasado". Reiteró la voluntad de su empresa de apostar por proyectos sociales como éste que "hacen que la comunicación sea posible a pesar de las dificultades", para como dice el verso de la canción que Nach ha compuesto para Santi "poder hablar de lo banal y de lo profundo".