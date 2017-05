Un tweet pidiendo unos nuggets de pollo gratis, el más retuiteado de la historia

Con 3,43 millones de ‘retuits’, ha superado ya al famoso ‘selfie’ de la actriz y presentadora de televisión Ellen DeGeneres en la gala de los Oscar 2014, hasta la fecha el ‘tuit’ más retuiteado de todos los tiempos.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap

Todo empezó hace solo unas semanas con un ‘tuit’ del adolescente @carterjwm preguntando a Wendys cuántos 'retuits' necesitaba para conseguir un año de ‘nuggets’ gratis. A lo que Wendy’s respondió “18 millones”. “Considèrenlo hecho”, dijo Carter.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3

Y desde entonces marcas, famosos e ‘influencers’ de todo el mundo, entre los que se encuentra la propia Ellen DeGeneres, se han hecho eco de su petición y han ayudado a difundirla. A pesar de no haber alcanzado los 18 millones de ‘retuits’ (aún) Carter ya tiene sus ‘nuggets’, y además ha conseguido aprovechar la notoriedad para recaudar dinero para una causa solidaria: Dave Thomas Foundation for Adoption (@DTFA), que encuentra hogares para niños en acogida.

.@carterjwm is now the most retweeted tweet of all-time. That’s good for the nuggets, and $100k to @DTFA. Consider it done. #nuggsforcarter pic.twitter.com/k6uhsJiP4E